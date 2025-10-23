Валентина Георгиева: По-зле е от предишната контузия

Най-добрата ни гимнастичка в момента - Валентина Георгиева, заяви, че контузията, която я извади от участие на световното първенство в Джакарта преди няколко дни е по-тежка от предишната - през 2022 г., заради която година и 8 месеца не участва в състезания.

При първия си опит от квалификациите на прескок на световното 19-годишната европейска вицешампионка стъпи накриво и отново нарани лявото си коляно, като се наложи да бъде изнесена на носилка от залата. След преглед в местна болница бе установено, че заради отока не може да се направи изследване с ядрено-магнитен резонанс, за да се установи степента на увреждане и бе решено Георгиева да се прибере в България за лечение.

Днес гимнастичката се завърна и бе посрещната на летище "Васил Левски" от семейството си, от ръководството на федерацията, от избраната за председател на БОК Весела Лечева и др.

"Стъпих [при приземяването] и, точно като по филмите, се чу едно много зверско пукане и при лягането на гръб усетих, че кракът ми е нестандартно крив. Опитах се да си го опъна сама, за да наместя капачката, но... Още никакви прегледи не са правени, понеже отокът не спада, даже се надува още повече - каза Георгиева. - Физически този път мога да кажа, че съм по-зле от предния път (б.р. - травмата от 2022 г.), тъй като този път не само видях, а усетих всичко, което се случи. Предният път коляното ми само́ се беше наместило, сега се наложи намеса от страна на физиотерапевта. Предния път можех да ходя, а сега използвам и патерици. От утре започвам да хода при нашия физиотерапевт да спадаме оттока със специален уред, ще се слага много лед и чак след като спадне, вече ще се свързвам с доктори, ще се правят магнитни резонанси, снимки и т.н."

Нито Георгиева, нито екипът на националния отбор се ангажират колко време този път може да отнеме лечението, на фона н година и 8 месеца при травмата на същото коляно предния път.

"Мога да кажа, че Господ няма да ми даде раница, която не мога да нося. Избрана съм явно да претърпя това нещо отново. Имам вътрешната мотивация, че не искам да ме запомнят като момичето с контузията. Мога да покажа много повече и, както се казва, винаги мога да си изправя на крака", изрази оптимизъм 5-ата на прескок от олимпийските игри в Париж 2024.

"Психически изглежда стабилна и спокойна. Може би човек като е преминал през нещо подобно е малко по-, не мога да кажа леко, но поне психически си малко по-подготвен. Търпение, трябва да имам много търпение", добави личният треньор на Георгиева - Филип Янев.