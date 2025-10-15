Европа има своя първи финалист на световното - Англия

Преди последния прозорец от квалификациите в зона "Европа" само един отбор от Стария континент си гарантира участие на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико следващото лято. Това е Англия, чийто състав подпечата първото си място в група К два мача предсрочно.

Късно снощи "трите лъва" разгромиха тима на Латвия с 5:0 като гости в Рига и станаха недостижими на върха в класирането. Антъни Гордън откри резултата на ст. "Даугава" в 26-ата мин., капитанът Хари Кейн се разписа два пъти в разстояние на пет минути непосредствено преди почивката - в 44-тата и от дузпа в четвъртата добавена минута, Максимс Тонишевс си вкара автогол в 58-ата, а Еберечи Езе оформи финалната разлика в 86-ата.

За англичаните това е второ поредно гостуване, в което отбелязват пет безответни гола. В началото на септември отборът на германския селекционер Томас Тухел отнесе с 5:0 и Сърбия в Белград.

Така Англия се класира на осмо поредно световно първенство. Последният шампионат на планетата, пропуснат от носителя на титлата от 1966 г., е Мондиал 1994 в САЩ.

Във вторник още пет отбора спечелиха квоти за Мондиал 2026 в Северна Америка - три от Африка и два от Азия. Южна Африка се завръща на най-голямата сцена за първи път от домашното си световно през 2010 г. и общо за четвърти път след дебютните си участия през 1998 и 2002 г. "Бафана-бафана" спечели група С с успех с 3:0 над Руанда в последния кръг и така изпрати Нигерия на баражи.

Другите два тима от Черния континент, които се класираха за шампионата на планетата, са Кот д`Ивоар и Сенегал.

От азиатския континент пък своето участие гарантираха Катар и Саудитска Арабия. Домакинът на Мондиал 2022 и бъдещият домакин на Мондиал 2034 очаквано нямаха проблеми в домакинските си квалификационни групи с по два съперника.