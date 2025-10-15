Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европа има своя първи финалист на световното - Англия

Още пет страни се класираха за футболния Мондиал 2026 - три от Африка и две от Азия

Днес, 08:51
Капитанът Хари Кейн аплодира английските фенове, дошли да подкрепят "трите лъва" на ст. "Даугава" в Рига.
ЕПА/БГНЕС
Капитанът Хари Кейн аплодира английските фенове, дошли да подкрепят "трите лъва" на ст. "Даугава" в Рига.

Преди последния прозорец от квалификациите в зона "Европа" само един отбор от Стария континент си гарантира участие на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико следващото лято. Това е Англия, чийто състав подпечата първото си място в група К два мача предсрочно.

Късно снощи "трите лъва" разгромиха тима на Латвия с 5:0 като гости в Рига и станаха недостижими на върха в класирането. Антъни Гордън откри резултата на ст. "Даугава" в 26-ата мин., капитанът Хари Кейн се разписа два пъти в разстояние на пет минути непосредствено преди почивката - в 44-тата и от дузпа в четвъртата добавена минута, Максимс Тонишевс си вкара автогол в 58-ата, а Еберечи Езе оформи финалната разлика в 86-ата.

За англичаните това е второ поредно гостуване, в което отбелязват пет безответни гола. В началото на септември отборът на германския селекционер Томас Тухел отнесе с 5:0 и Сърбия в Белград.

Така Англия се класира на осмо поредно световно първенство. Последният шампионат на планетата, пропуснат от носителя на титлата от 1966 г., е Мондиал 1994 в САЩ.

Във вторник още пет отбора спечелиха квоти за Мондиал 2026 в Северна Америка - три от Африка и два от Азия. Южна Африка се завръща на най-голямата сцена за първи път от домашното си световно през 2010 г. и общо за четвърти път след дебютните си участия през 1998 и 2002 г. "Бафана-бафана" спечели група С с успех с 3:0 над Руанда в последния кръг и така изпрати Нигерия на баражи.

Другите два тима от Черния континент, които се класираха за шампионата на планетата, са Кот д`Ивоар и Сенегал.

От азиатския континент пък своето участие гарантираха Катар и Саудитска Арабия. Домакинът на Мондиал 2022 и бъдещият домакин на Мондиал 2034 очаквано нямаха проблеми в домакинските си квалификационни групи с по два съперника.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Футболно опълчение не спаси националите от нов резил
14 Окт. 2025

Кабо Верде е третият дебютант на Мондиал 2026
14 Окт. 2025

Дания отряза шансовете на Гърция за Мондиал 2026
13 Окт. 2025

Испания продължава безгрешно в групата ни
12 Окт. 2025

Северна Македония се доближи още повече до Мондиал 2026
11 Окт. 2025

Датчаните вкараха шест гола на вратаря на ЦСКА
10 Окт. 2025

УЕФА прати познат рефер в Турция да свири мача с България
09 Окт. 2025

Салах класира Египет на Мондиал 2026
08 Окт. 2025

Турците отказаха да тренират в София
07 Окт. 2025

Удареният с врата Холанд вкара 5 гола при погром над Молдова
10 Септ. 2025

Тунис е 18-ият сигурен участник на Мондиал 2026
09 Септ. 2025

Футболист на ЦСКА игра при победа над Швеция
09 Септ. 2025

Турция отнесе 6 гола от Испания в нашата група
07 Септ. 2025

Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра
07 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар