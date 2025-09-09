Удареният с врата Холанд вкара 5 гола при погром над Молдова

ЕПА/БГНЕС Капитанът на Англия Хари Кейн е стиснал юмрук в радостта си след гола, с който откри резултата срещу Сърбия в Белград.

Ерлинг Холанд реализира впечатляващите 5 гола за Норвегия при смазващата победа с 11:1 в домакинството срещу Молдова в група I от квалификациите за Мондиал 2026. Нападателят на "Манчестър С" не показа с нищо да се е повлиял от нелепата травма, която получи в неделя, когато вратата на багажното отделение на автобуса на норвежкия тим разби устата му и той се оказа с 3 шева. Почти толкова резултатен, колкото и Холанд, бе футболистът на "Рейнджърс" Тело Асгор, който вкара 4 гола. С успеха Норвегия направи още една голяма крачка към класиране за световното първенство, след като води вече с 15 т. и е на 6 т. пред следващите - Италия и Израел.

Не толкова изразителен, но също така категоричен бе успехът на Англия с 5:0 при гостуването срещу един от преките конкуренти - Сърбия. На ст. "Райко Митич" в Белград островитяните изиграха най-добрия си мач до момента под ръководството на селекционера Томас Тухел, който запази безупречната си серия - 5 мача, 5 победи. Точни бяха Хари Кейн (33), Нони Мадуеке (35), Езри Конса (52), Марк Гехи (75) и Маркъс Рашфорд (90-дузпа). Англичаните също се доближиха още повече до Мондиал 2026, тъй като имат аванс от 7 т. пред втория в класирането - тимът на Албания, който е с 8 т. след минималния успех с 1:0 у дома над Латвия.

А 40-годишният Кристиано Роналдо не спира да бележи. Той се разписа от дузпа при победата с 3:2 над Унгария в Будапеща. Това бе гол №141 в мач №223 за Португалия, с което той подобри собствените си постижения в световен мащаб за попадения и брой мачове за национален отбор. Също така това бе гол №943 за Роналдо, който се е устремил към целта да стане първият футболист в историята, който е вкарал 1000 пъти. Но не звездата на "Ал Насър" бе с решаващ принос за португалците тази вечер, а друг играч от саудитското първенство - Жоао Кансело ("Ал Хилал"), който вкара победния гол в 86-ата мин.



КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група D: Азербайджан - Украйна 1:1 (Махмудов 72-д; Судаков 51), Франция - Исландия 2:1 (Мбапе 45-д, Баркола 62, А. Гудьонсен 22). Води Франция с 6 т., пред Исландия (3), Украйна (1) и Азербайджан (1).

Група F: Армения - Ирландия 2:1 (Сперцян 45-д, Ранос 51; Е. Фъргюсън 57), Унгария - Португалия 2:3 (Варга 21, 84; Б. Силва 36, Роналдо 58-д, Кансело 86). Води Португалия с 6 т., пред Армения (3), Унгария (1) и Ирландия (1).

Група Н: Босна и Херцеговина - Австрия 1:2 (Джеко 50; Забицер 49, Лаймер 65), Кипър - Румъния 2:2 (Лоизу 29, Харалампус 76; Драгуц 2, 18). Води Босна и Херцеговина с 12 т., пред Австрия (12), Румъния (7), Кипър (4) и Сан Марино (0).

Група I: Норвегия - Молдова 11:1 (Мюре 6, Холанд 11, 36, 43, 52, 83, Йодегор 45, Асгор 68, 76, 79-д, 90; Йостигорд 74-авт). Води Норвегия с 15 т., пред Италия (9), Израел (9), Естония (3) и Молдова (0).

Група К: Албания - Латвия 1:0 (Аслани 25-д), Сърбия - Англия 0:5 (Кейн 33, Мадуеке 35, Конса 52, Гехи 75, Рашфорд 90-д). Води Англия с 15 т., пред Албания (8), Сърбия (7), Латвия (4) и Андора (0).