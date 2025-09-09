Медия без
Тунис е 18-ият сигурен участник на Мондиал 2026

Африканската страна се класира за трето поредно и общо седмо световно първенство по футбол

Днес, 09:20
При седмото си участие на световното тунизийците ще опитат за първи път да преодолеят груповата фаза.
ЕПА/БГНЕС
Тунис се класира за световното първенство по футбол и стана 18-ият сигурен участник на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. В мач от осмия кръг на борбата в група Н от квалификациите в зона "Африка" тимът надделя драматично над Екваториална Гвинея с 1:0 като гост и стана недостижим на върха в класирането.

Единствения гол отбеляза Мохамед бен Ромдане в четвъртата минута на добавеното време. Халфът на египетския "Ал Ахли" влезе като резерва в 73-тата мин. и се разписа в 94-тата, предизвиквайки луда радост сред съотборниците си и потопявайки в скръб стадиона в Малабо. Домакините все още имат шанс за бараж, но изпуснатата точка в този двубой ги отдалечи от целта.

Тунизийците ще играят на трети пореден шампионат на планетата и на общо седми в историята. Дебютът им на най-голямата футболна сцена е през 1978 г., а след това участват също през 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 г. Отборът има общо три победи на финалите, но никога не е излизал от груповата фаза.

Тунис е втората страна от Африка, която си гарантира присъствие на световното през 2026 г., след Мароко. Ето и всички известни финалисти към днешна дата (на мондиала догодина за първи път ще играят общо 48 отбора):

Домакини: САЩ, Канада, Мексико;

Азия: Австралия, Иран, Япония, Йордания, Южна Корея, Узбекистан;

Африка: Мароко, Тунис;

Океания: Нова Зеландия;

Южна Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай.

