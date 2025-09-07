Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра

Националният отбор на България по футбол загуби с 0:3 и втория си мач в група Е от квалификациите за Мондиал 2026. Но докато в четвъртък играта ни срещу Испания бе донякъде прилична, то днес в гостуването срещу Грузия се представихме направо срамно. И всъщност в Тбилиси домакините нагледно ни показа къде ни е мястото - на опашката на европейския футбол.

Началото на мача на ст. "Борис Пайчадзе" бе леко обнадеждаващо за нас. В 5-ата мин. дори ни се отвори шанс за гол, но вратарят Гиорги Мамардашвили ("Ливърпул") спаси удара с глава на футболиста на "Левски" Марин Петков. И това всъщност се оказа единственото ни чисто положение за целия мач.

След това грузинците се мобилизираха да се реваншират пред вярната си публика за загубата с 2:3 от Турция в четвъртък. И успяха. В 30-ата мин. звездата на домакините Хвича Кварацхелия ("Пари Сен Жермен") преодоля с лекота Антон Недялков и Николай Минков, след което промуши топката под вратаря Светослав Вуцов. Последният определено нямаше ден и не се намеси добре за всичките голове. Но вината не беше само негова.

В 44-ата мин., тъкмо когато националите ни си мислеха как ще се приберат само с един гол пасив на почивката, грузинците ни спретнаха показна бърза атака с няколко паса, която бе завършена от Ника Гагнидзе, вкарал топката между краката на Вуцов.

А в 65-ата мин., донякъде и заради завалелия дъжд, вратарят ни изпусна топката след удар на Гиорги Кочорашвили и нападателят на "Виляреал" Жорж Микаутадзе вкара за 3:0.

И тимът ни може само да е доволен, че се размина само с толкова. Защото грузинците имаха още положения. В 33-ата мин. Микаутадзе улучи левия страничен стълб. В последните 10-ина минути пък българският отбор или капна физически, или просто реши да доиграва, но само луд късмет ни спаси от по-унизителна загуба в 3-4 ситуации.

Като цяло този мач нагледно показа голямата разлика в класите между нас и почти всички съперници, както и липсата на лидери в отбора ни. Показа също, че не бива изобщо да си поставяме в момента като цел класиране на голямо първенство, а като начало футболистите ни да се опитат да наваксат гигантското изоставане от отбори, които допреди 15-20 години побеждавахме рутинно. И сега остава да чакаме със свити сърца останалите четири мача в групата, първият от които е домакинство срещу Турция на 11 октомври.

ОТЗИВИ

След края селекционерът Илиан Илиев бе ядосан за допуснатите грешки на терена. "С Испания още в началото ни пресираха и създаваха ситуации. Тук беше обратното. Влязохме по-добре в мача, създадохме положения, знаехме, че при тях ще има нервност от първия резултат. Изиграхме първите 15-20 минути перфектно, но, както обичаме да казваме, подарихме им и трите гола. Те имаха ситуации, но и трите им гола са подарени. Това не опира толкова до нагласа за мача или подготовка, опира до самочувствие и до това, което постоянно говорим - когато нямаме вдъхновение, за да се вдигнем. Като ни натисна първият гол, веднага ни падна моралът. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат индивидуалности. Не използвахме притеснението при тях, което имаха. Близо до терена виждахме тази нервност, изкараха си жълти картони. Вместо да продължим да ги тормозим, им подарихме головете. Като си видял, че си бил близо да постигнеш нещо по-добро, а накрая пак 0:3. Това е и психологически проблем. Някои момчета, които показаха самочувствие пред наша публика срещу Испания, тук бяха на другия полюс", разочаровано каза той.

Халфът Георги Миланов заговори мъгляво за поемане на вина: "Първите 10-15 минути бяха равностойни, имахме положение. Марин Петков го изигра по добър начин, но техният вратар спаси. Ако беше гол, щеше да има повече увереност в нас. Трябва да си поемем отговорността. Не можем да се сърдим на никого. Групата ни е изключително тежка. Всички знаят класата на отборите, срещу които играем. Когато чакаме, става видно, че на моменти ни пада гарда. Правим всичко възможно."

Защитникът Антон Недялков пък каза: "Грузинците изиграха по-добре ситуациите от нас. Имаха малко повече късмет. Изиграхме много по-добър мач, отколкото срещу Испания, но има още много работа. Липсват ни доста неща - индивидуалност, колектив, отборна игра. Може би затова се допускат такива нелепи голове. Като цяло нивото на българския футбол не е толкова добро. Ако гледаме реално, не може само 2-3 отбора в България да дърпат каруцата и да очакваме развитие. Трябва да се налагат българските играчи, да им се дава повече игрово време, за да се развиваме като национален отбор. Виждате, че при всички национални тимове половината футболисти играят в Европа. Нашите къде играят?! Нямам нищо против клубовете, но трябва да имаме добри играчи в националния отбор, които да показват класа, за да се надиграваме. Да, отборната игра и характерът са важни, но трябва да развиваме играчите по някакъв начин."