Турция откри групата ни с победа в Тбилиси

Германия изненадващо се срина в Словакия

04 Септ. 2025Обновена
Голямата звезда на грузинския футбол Хвича Кварацхелия (вляво) се опитва да се измъкне от двама турски футболисти по време на мача в Тбилиси.
Х/Футболна федерация на Грузия
Голямата звезда на грузинския футбол Хвича Кварацхелия (вляво) се опитва да се измъкне от двама турски футболисти по време на мача в Тбилиси.

Турция спечели с 3:2 гостуването си срещу Грузия в първи мач от група Е от квалификациите за Мондиал 2026, в която е и България. Резултатът ще амбицира допълнително грузинците да потърсят първата си победа тъкмо срещу националите ни, които гостуват в Тбилиси в неделя.

Мачът на ст. "Борис Пайчадзе" започна с шок за домакините, които бяха подкрепяни горещо от препълнените трибуни. В 3-ата минута Арда Гюлер ("Реал", Мадрид) центрира чудесно от ъглов удар и защитникът на "Фенербахче" Мерт Мюлдюр откри с глава. В 41-ата мин. Керем Актюркоглу ("Бенфика") удвои след разбъркване. В 52-ата мин. Актюркоглу вкара втория си гол и направи резултата 3:0 за селекцията на Винченцо Монтела.

Въпреки голямото изоставане грузинците не се отказаха. В 63-ата мин. Зурико Давиташвили ("Сент Етиен") намали. Натискът на домакините се усили още повече в 71-ата мин., когато резервата в турския тим Баръш Йълмаз ("Галатасарай") бе изгонен само 5 минути след влизането си. Точно тогава червен картон получи и треньорът на Грузия Вили Саньол, който протестира срещу главния рефер Давиде Маса. Това означава, че Саньол няма да бъде на скамейката в двубоя срещу България.

Грузинците все пак стигнаха до гол, но чак в 8-ата мин. на даденото от съдията продължение. Вкара го голямата звезда на тима Хвича Кварацхелия (ПСЖ). За изравняване обаче не останаха време и сили.

От останалите квалификации тази вечер впечатление направи изненадващата загуба на Германия с 0:2 при гостуването в Словакия от група А. Домакините откриха в 42-ата мин. чрез Давид Ханцко ("Атлетико", Мадрид), който засече центриране отляво на Давид Стрелец. Нападателят на "Мидълзбро" на свой ред се разписа в 55-ата мин., след като направи за смях централния защитник на германците Антонио Рюдигер, който имаше известна вина и за първото попадение.

Второто попадение окончателно шокира играчите на Бундестима и те така и не успяха да направят нищо опасно до края на мача.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група А: Словакия - Германия 2:0 (Ханцко 42, Стрелец 55), Люксембург - Северна Ирландия 1:3 (Дардари 30; Рийд 8, Чарлз 46, Девени 70)

Група Е: Грузия - Турция 2:3 (Давиташвили 63, Кварацхелия 90+8; Мюлдюр 3, Актюркоглу 41, 52), България - Испания 0:3 (Оярсабал 5, Кукурея 30, Мерино 38)

Група G: Литва - Малта 1:1 (Гинейтис 90+7-д; Сатариано 83), Нидерландия - Полша 1:1 (Дъмфрис 28; Кеш 80)

Група I: Казахстан - Уелс 0:1 (Мур 25), Лихтенщайн - Белгия 0:6 (Де Куйпер 29, Тилеманс 46, Теате 60, 70-д, Де Бройне 62, Фофана 90+1)

 

Халфът на Бундестима Флориан Вирц (в бяло) се чуди какво да измисли срещу напиращите за топката словашки футболисти при загубата на Германия в Братислава.
ЕПА/БГНЕС Халфът на Бундестима Флориан Вирц (в бяло) се чуди какво да измисли срещу напиращите за топката словашки футболисти при загубата на Германия в Братислава.
