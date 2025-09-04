Националите играха достойно срещу Испания, но това стигна за 0:3

Мъжкият национален отбор на България по футбол не стори чудо срещу европейския шампион Испания, но поне не се посрами при домакинската загуба с 0:3 в първия мач и за двата отбора в група Е от квалификациите за Мондиал 2026.

С играта си гостите направиха точно това, което целяха - осигуриха си бърза победа до почивката и през второто полувреме спестиха сили. Това до голяма степен позволи на националите ни да се изтеглят малко по-напред от наказателното поле, в което бяха натикани за дълги периоди през първата част.

Селекционерът Илиан Илиев, който бе изненадан неприятно днес от травмата на капитана си Кирил Десподов, се опита да изненада по някакъв начин именития съперник и пусна като титуляр пълен дебютант - Емил Ценов. Защитникът, който след дни ще финализира трансфера си от "ЦСКА 1948" в руския "Оренбург", се представи съвсем прилично и не се срина пред звездите на съперника.

Двубоят започна по възможно най-неприятния начин за нас. Още в 5-ата мин. светкавична акция показа в пълна степен силата на испанския футбол - бързина, движение на топката с едно докосване и убийствена ефективност. Атаката премина през Ламин Ямал, Педри, Мартин Субименди и Микел Оярсабал, който излезе сам срещу вратаря Светослав Вуцов и не му даде шанс - 1:0.

Чест прави на националите ни, че не се сринаха след ранния гол, а се помъчиха да бъдат равностойни. В 20-ата мин. дори нападателят на "Левски" Радослав Кирилов си изработи добра възможност, нахлувайки отляво, но шутът му срещна левия страничен стълб на испанската врата, след като топката се удари и в крака на защиттика Педро Поро.

По-нататък обаче класата на испанците не допусна повече такива възможности. В 30-ата мин. след центриране на Ямал топката се оказа у непокрития Марк Кукурея и футболистът на "Челси" удвои с мощен диагонален шут. А в 38-ата мин. испанците окончателно си решиха мача. След бързо центриране на Ямал футболистът на "Арсенал" Микел Мерино беше оставен непокрит и вкара с глава. Мерино имаше чудесна възможност да вкара още веднъж, но в 53-ата мин. негов удар бе избит от Вуцов в напречната греда.

Като цяло вратарят на "Левски" нямаше вина за головете и дори негови намеси ни спестиха поне още три попадения - в 10-ата мин. той спаси удара на излезлия сам срещу него Оярсабал, в 22-ата и 48-ата не допусна Ямал да отбележи.

След почивката гостите видимо свалиха темпото, явно с мисъл за неделното си гостуване срещу Турция. Това позволи на играчите ни дори на направят 1-2 прилични атаки.

Не бива да се спестят комплиментите за феновете, които препълниха стадион "Васил Левски". Те действително бяха дошли да видят на живо звездите на Ла Фурия, но през цялото време подкрепяха българския тим. Преди мача имаше и впечатляваща хореография, при която трибуните бяха покрити с българския трибагреник с помощта на публиката. А за вдигане на нивото на патриотизъм у зрителите се погрижи и Валя Балканска, която изпя "Излел е Дельо хайдутин".

Следващата квалификация за България е в неделя, когато тимът ни гостува срещу Грузия в Тбилиси.

ОТЗИВИ

Селекционерът на България Илиан Илиев похвали играчите си след края: "Като цяло от себераздаването съм доволен. Опитахме се да се противопоставим. Излязохме да играем с четирима защитника. След като допуснахме двата гола, видяхме, че не можем да затваряме пространствата. После заиграхме с пет, приехме по-ниско играта. Испания имаше повече ситуации игрово, отколкото тези, които ни вкара. Второто се опитахме да коригираме, да скъсим дистанцията, там да затваряме - доволен съм от старанието. Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света, не е лесно. Като изместихме Антон (б.ред. - Недялков) вляво, малко се спряха влизанията на Ямал. Важното бе един на един да не оставаме. Футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Малко повече респект може би имахме. Имаше няколко ситуации, в които можехме да създадем опасности, особено второто полувреме. Емо (б.ред. - Емил Ценов) се справи, после (б.ред. - Росен) Божинов, който също дебютира. Това е бъдещето - такива момчета. Показаха донякъде самочувствие срещу отбор като Испания."

Вратарят Светослав Вуцов каза: "Целият отбор даде всичко от себе си, гледахме да отговорим на динамиката и темпото на противника. Това е реалността, няма как да се противопоставим на темпото им през всички 90 минути. Можем да сме горди, че дадохме всичко от себе си. Всеки остави сърцето си на терена. Да излезеш срещу действащия европейски шампион помага за сверяването на часовника и трябва да сме горди от себе си."

Халфът Илия Груев допълни: "Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник. Беше уникално. Въпреки негативизма и песимизма, видяхме какво може да стане, когато 40 хиляди дойдат на мач. Вкараха ни хубав първи гол много рано. Трябваше да се защитаваме по-добре. Ако ни бяха вкарали по-късно, можеше да стане нещо, но това е един от най-добрите отбори на света. Респект имаше, но нямаше притеснения. Не мисля, че е трагедия да паднеш от Испания с 0:3. Сега ни чака важен мач (б.ред. - срещу Грузия), но имаме по-големи шансове."

Нападателят Радослав Кирилов заяви: "Трудно излизахме в тяхната половина. Съжалявам много, че не влезе моята ситуация. Не знам дали щеше да промени нещо този гол, но можеше. Играхме срещу най-добрия отбор в света. Аз излязох освободен и съм доволен. Можехме да изкопчим нещо от мача, но допуснахме леки голове и сега трябва да продължим напред."

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира: "Беше по-лесно, защото може би започнахме силно с ранен гол. Отборът беше концентриран. Успяхме да вкараме веднага още един гол, реализирахме три гола до почивката. Показахме едно високо ниво още през първото полувреме, задържахме го и през втората част, така че съм доволен. Във футбола трябва да работиш и да си постоянен, за да печелиш. Не спряхме да атакуваме. Поздравявам футболистите, трябва да работим и да продължаваме да работим. Фантастично беше на трибуните, истински празник. България е добър отбор, атмосферата беше уникална, ще ми остане прекрасен спомен. Видях се тук с някои стари приятели."