Турция отнесе 6 гола от Испания в нашата група

ЕПА/БГНЕС Футболистите на Испания се поздравяват покрай оклюмалите турски футболисти след третия си гол на мача в Коня.

Вторият кръг от мачове в група Е (в която е и България) от квалификациите за Мондиал 2026 разсея и последните съмнения кой е фаворитът за първото място, осигуряващо директно класиране за турнира догодина в САЩ, Мексико и Канада. Европейският шампион Испания разби с 6:0 като гост в Турция и оглави еднолично класирането, след като в четвъртък спечели с 3:0 срещу България. Двубоят днес бе решен до почивката след попадение на Педри (6) и две на Микел Мерино (22, 45). През втората част футболистът на "Арсенал" оформи своя хеттрик в 58-ата мин. Преди него вкара също Феран Торес (53), а накрая второто си попадение на мача в Коня отбеляза Педри (63). След това испанците видимо свалиха темпото в последния половин час, с което спестиха още по-голям разгром за домакините.

Тази вечер с най-голям интерес се очакваше реакцията на Германия след загубата с 0:2 от Словакия в четвъртък. Бундестимът не показа познатата си доминация в домакинството срещу Северна Ирландия в Кьолн, но все пак го спечели с 3:1. Селекционерът Юлиан Нагелсман може да бъде доволен само от резултата, но не и от играта.

Серж Гнабри откри за домакините още в 7-ата мин., но вместо това да вдъхнови съотборниците му, явно ги приспа. Германците показаха тотално безидейна игра до почивката и бяха наказани от Айзък Прайс в 34-ата мин. - 1:1. Четирикратният световен шампион все пак успя да реши мача, при това в рамките на 4 минути. Вкараха Надием Амири в 69-ата мин. и Флориан Вирц в 73-ата.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група А: Германия - Северна Ирландия 3:1 (Гнабри 7, Амири 69, Вирц 72; Прайс 34), Люксембург - Словакия 0:1 (Риго 90). Води Словакия с 4 т., пред Северна Ирландия (3), Германия (3) и Люксембург (1).

Група Е: Грузия - България 3:0 (Кварацхелия 30, Гагнидзе 44, Микаутадзе 66), Турция - Испания 0:6 (Педри 6, 63, Мерино 22, 45, 58, Торес 53). Води Испания с 6 т., пред Грузия (3), Турция (3) и България (0).

Група G: Литва - Нидерландия 2:3 (Гинейтис 36, Гирдвайнис 43; Депай 11, 64, Тимбер 33), Полша - Финландия 3:1 (Кеш 27, Левандовски 45, Камински 55; Калман 88). Води Нидерландия с 10 т., пред Полша (10), Финландия (7), Литва (3) и Малта (2).

Група J: Северна Македония - Лихтенщайн 5:0 (Бюхел 15-авт, Барди 52, Чурлинов 56, Чамили 82, Станковски 90), Белгия - Казахстан 6:0 (Де Бройне 42, 84, Доку 44, 60, Раскин 52, Мюние 87). Води Северна Македония с 11 т., пред Белгия (10), Уелс (10), Казахстан (3) и Лихтенщайн (0).