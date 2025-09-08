Медия без
Футболист на ЦСКА игра при победа над Швеция

Италия изстрада 3 точки срещу Израел в мач с 9 гола

Днес, 00:35
Играещият за ЦСКА Лумбард Делова (вдясно) е изпреварен в тази ситуация от шведския национал Ясин Аяри при победата на Косово с 2:0 в Прищина.
ЕПА/БГНЕС
Играещият за ЦСКА Лумбард Делова (вдясно) е изпреварен в тази ситуация от шведския национал Ясин Аяри при победата на Косово с 2:0 в Прищина.

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова изигра цял мач за националния отбор на Косово, който постигна паметна победа с 2:0 в домакинството срещу Швеция в група В на квалификациите за Мондиал 2026. Това бе и първи успех за косовския тим в групата. Точни бяха Елвис Реджбечай ("Аугсбург") в 26-ата мин. и Ведат Мурики ("Майорка") в 42-ата, като и двете попадения бяха отбелязани след контраатаки.

Още двама футболисти от клубове в Първа лига се появиха в друг квалификационен мач тази вечер. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов пази за Беларус при домакинската загуба с 0:2 от Шотландия в двубой от група С, който се игра в Залаегерсег (Унг). За беларусите цял мач записа и защитникът Егор Пархоменко, който преди дни бе представен от "ЦСКА 1948", но още не е записал официален дебют.

Голямото зрелище обаче сътвориха Израел и Италия в Дебрецен (Унг). "Адзурите" минаха пред много перипетии, докато спечелят с 5:4 в група I. При това двама от италианците си вкараха автоголове - Мануел Локатели и Алесандро Бастони, а другите две попадения за израелците вкара играещият под наем от "Байерн" в "Хамбургер" Даниел Перец.

"Скуадра адзура" от своя страна вкара във втори пореден мач пет гола. Този път те не донесоха със себе си онзи убедителен успех с 5:0 над Естония в петък, но все пак бяха повече от тези на съперника. Мойс Кийн се разписа два пъти и вече има пет гола в три световни квалификации от сегашната кампания. По веднъж вкараха Матео Политано, Джакомо Распадори и Сандро Тонали, който и донесе трите точки за тима си с гол в първата допълнителна минута след 90-ата. Това също така бе втора победа във втория мач на Дженаро Гатузо като селекционер на Италия. Тимът му излезе на второ място в групата с 9 т. и по-добър баланс от Израел. Лидер е Норвегия с 12.

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026

Група В: Косово - Швеция 2:0 (Реджбечай 26, Мурики 42), Швейцария - Словения 3:0 (Елведи 18, Емболо 33, Ндойе 38). Води Швейцария с 6 т., пред Косово (3), Швеция (1), Словения (1).

Група С: Беларус - Шотландия 0:2 (Адамс 43, Волков 65-авт), Гърция - Дания 0:3 (Дамсгорд 32, Кристенсен 62, Хьойлунд 81). Води Дания с 4 т., пред Шотландия (4), Гърция (3) и Беларус (0).

Група I: Израел - Италия 4:5 (Локатели 16-авт, Перец 52, 89, Бастони 87-авт; Кийн 40, 54, Политано 58, Распадори 81, Тонали 90+1). Води Норвегия с 12 т., пред Италия (9), Израел (9), Естония (3) и Молдова (0).

Група L: Хърватия - Черна гора 4:0 (Якич 35, Крамарич 51, Куч 85-авт, Перишич 90), Гибралтар - Фарьорски о-ви 0:1 (Агнарсон 68). Води Хърватия с 12 т., пред Чехия (12), Фарьорски о-ви (6), Черна гора (6) и Гибралтар (0).

Ветеранът в състава на Хърватия Лука Модрич (вляво) пуска пас покрай черногореца Стефан Лончар при успеха на световните вицешампиони от 2018 г. с 4:0 в Загреб.
ЕПА/БГНЕС Ветеранът в състава на Хърватия Лука Модрич (вляво) пуска пас покрай черногореца Стефан Лончар при успеха на световните вицешампиони от 2018 г. с 4:0 в Загреб.
