10-кратна световна шампионка по биатлон бе осъдена за кражба

10-кратната световна шампионка и носителка на Световната купа по биатлон за 2023 г. Жулия Симон бе осъдена за кражба в дело, което се проточи три години.

29-годишната французойка призна в съда в Албервил, че в между 2021 и 2022 г. е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро. Това е нанесло щети на трима членове от френския национален отбор по биатлон, включително олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която именно първа подаде жалба в полицията през 2022 г.



"Признавам за кражбите. Когато от федерацията [по биатлон] ми казаха за обвинението, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви Симон в съда, след което се извини на всички засегнати.



Тя получи 3-месечна условна присъда, като ще трябва да плати глоба от 15 000 евро и съдебните разходи.

През 2023 г. Жулия Симон бе арестувана и след разпит освободена. Тогава тя твърдеше, че някой е откраднал нейната самоличност, за да пазарува в интернет. Най-тежкото наказание за деянието на Симон според френското законодателство беше 5 г. затвор и 375 000 евро глоба, но след самопризнанията то е смекчено, така че тя може да стартира в своя 9-и сезон за Световната купа, който започва на 29 ноември в Остерсунд (Шв).

Жулия Симон има, освен 10 те световни титли (индивидуално и с френските щафети), още 3 бронза от първенства на планетата, олимпийско сребро от Пекин 2022 със смесената щафета на страната си, сребърен и два бронзови медала от европейски шампионати.