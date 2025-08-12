"Лудогорец" се сбогува горчиво с Шампионската лига

Тежко поражение сложи край на поредния опит на "Лудогорец" да стигне до същинската фаза на Шампионската лига. Футболният хегемон на България беше разгромен с 0:3 при гостуването си срещу унгарския гранд "Ференцварош" в Будапеща от III квалификационен кръг и за девети пореден сезон няма да намери място в най-престижния клубен турнир в Европа и света.

След като удържа 0:0 в първия мач, шампионът на Първа лига изигра много силно първо полувреме на ст. "Групама Арена" и имаше няколко серия добри положения за гол. Разградчани дори се разписаха в самото начало на мача, но хубаво попадение на Ивайло Чочев с глава след изпълнение на свободен удар беше отменено заради изключително спорна засада.

След почивката обаче нямаше и помен от добрата игра на лудогорци, а домакините направиха куп сериозни пропуски. Новият съдийски малшанс за "орлите" дойде в 76-ата мин., когато българският тима можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев, но испанската бригада рефери отсъди в полза на домакините.

По това време резултатът беше 1:0 в полза на "Ференцварош", но много скоро унгарците нанесоха съкрушителни удари. Попаденията отбелязаха Барнабаш Варга в 38-ата и 79-ата мин. и Габор Салай вкара в 86-ата. Така "зелените" ще играят в плейофите за влизане в ШЛ, докато "Лудогорец" се мести в същата фаза на Лига Европа.

Следващият съперник на българския шампион ще бъде севрномакедонският "Шкендия". Първенецът на западната ни съседка И двата отбора загубиха в III предварителен кръг на ШЛ от "Карабах" с общ резултат 1:6, след като азерите спечелиха реванша с 5:1 у дома.

Добрата новина за "Лудогорец" е, че дори да загуби следващия си сблъсък в Европа, има гарантирано участие в груповата фаза на третия по сила континентален турнир - Лигата на конференцията.

РЕАКЦИИ

Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота разбираемо говори в минорно настроение след поражението.

"Допуснахме три гола и не вкарахме. Всъщност вкарахме, но голът беше отменен - посочи португалецът. - Аз мисля, че това е гол и при евентуалното му признаване, мачът щеше да се промени коренно. През целия двубой бяхме по-добри от тях. Тежка за преглъщане загуба. Когато се усещаш, че не си бил надигран от съперника, е трудно. Моите футболисти реагираха правилно и пресирахме добре. Изиграхме силен мач. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Щастлив съм от моите футболисти, че опитаха да оставят всичко на терена. Те направиха това, което искахме. Трябва да превъзмогнем тази загуба и да се възстановим емоционално. Във футбола трябва да си готов за тези детайли. Моите футболисти трябва да разберат, че това е моментът, върху който да стъпим, за да се развием и да станем по-добри. Тъжни сме, че отпаднахме на този етап в Шампионската лига, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа."