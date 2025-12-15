Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ники Урумов е набеден за убиец в трилър на Сам Бобрик

В спектакъла на режисьора Бойко Илиев, който за пръв път поставя в "Зад канала", участва и Жокера

Днес, 17:53
Героят на Николай Урумов ще се окаже в окото на бурята в новия спектакъл на Бойко Илиев.
Героят на Николай Урумов ще се окаже в окото на бурята в новия спектакъл на Бойко Илиев.

Известният режисьор Бойко Илиев се готви за премиера на сцената на Малък градски театър "Зад канала", където поставя за първи път. Неговият избор е паднал върху "Убийство по учебник" – комедия-трилър от американския драматург Сам Бобрик. Спектакълът е със специалното участие на актьора Ники Урумов, на когото партнират Александра Майдавска, Таня Пашанкова, Емил Котев, Христина Караиванова и Атанас Чопов. Сценографията и костюмите са на Петя Стойкова.

Режисьорът определя пиесата като изключително любопитна, затова целият екип бързо е заживял с проблемите на главния герой и неговите наивни опити да остане добър в един брутално лош свят. "Въпреки че най-много исках да се върна на Бродуей, след четири провала знаех, че това е почти невъзможно. Първоначално това ме измъчваше, но един ден видях стикер на броня на кола, на който пишеше: "Намерих щастието, когато се отказах от надеждата". По някаква причина този надпис ме успокои. Между другото, друг стикер, който също ми помогна да осмисля нещата, гласеше: "Никога не е късно да имаш щастливо детство". Всеки път, когато се сетя за него, си взимам бисквитка". Така пише за своето драматургично творчество Сам Бобрик (1932-2019) малко преди да напусне този свят. Някъде там, във вечните селения, сигурно с удоволствие си примлясква взетата бисквитка, предполага Бойко Илиев. "Усмивката не слиза от лицето му, защото с наслада наблюдава нашите детински усилия – да влезем в кожата на неговите необикновени персонажи", коментира той.

Героят в "Убийство по учебник" (Ники Урумов) е счетоводител. Той се опитва да разбере безумния калейдоскоп на случващото се, да го впримчи във своята счетоводна система, където има ред. Някои, разбира се, се опитват да ни докажат, че две и две не всякога прави четири, а толкова, колкото те кажат, но това е друга тема, намеква режисьорът. "Няма справедливост!", извиква набеденият за убиец счетоводител и взима горещия още револвер… Полицейските сирени озвучават неговия самоубийствен порив, напомняйки проникновения надпис "Намерих щастието, когато се отказах от надеждата". И ако трябва да продължа в стила на Сам Бобрик, най-неочаквано се появява един церемониал-майстор – Жокера (актьорът Атанас Чопов – б.р.). Този комиксов герой на американската субкултура изведнъж се намества в съзнанието ни и започва лудешки да се забавлява с нашия суетен стремеж към щастие..."

"От мрака на Готам се въздига един кошмар, въплътяващ анархията и хаоса. Той е непредвидим, жесток, гениален в умението си да манипулира и да руши. Лудостта му има безброй лица. И всяко от тях се усмихва. Жокера поема своята роля и приключението, наречено живот, започва: измами, изневери, манипулации, лъжи, секс игрички, изнудвания, съдебни преследвания, убийства… – няма справедливост! Остава само Жокера и неговата жестока клоунска усмивка", интригува режисьорът Бойко Илиев на последната права от работата по спектакъла.

Премиерните представления в Малък градски театър "Зад канала" са планирани предпразнично за 21 и 23 декември. От творческия екип обещават много хумор, напрежение и ярки актьорски превъплъщения.

Жокера на актьора Атанас Чопов
Жокера на актьора Атанас Чопов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Илиев, Ники Урумов, Убийство по учебник, МГТ Зад канала

Още новини по темата

Асен Блатечки се връща в Младежкия, за да търси любовта с "Необвързани"
08 Окт. 2025

Фестивалът „Тодор Колев“ превръща Шумен в столица на смеха
14 Юни 2025

Най-новата театрална сцена оцеля само 3 месеца
13 Май 2025

Посвещават турнето на „Крадецът на праскови“ на мечтата за мир в Украйна
26 Февр. 2025

Управата на НДК: Нов театър е функционирал незаконно
30 Яну. 2025

Нов театър – НДК от шест месеца е затворен и пустее
28 Яну. 2025

8 истории на Ивайло Калоянчев
26 Яну. 2025

Йоана Буковска се връща в Ямболския театър като Котката на Тенеси Уилямс
08 Окт. 2024

Литъл Алекс на големия Лео Йовчев, когото лашкат между добро и зло
18 Март 2023

С "Антихрист" започна Месецът на българската драматургия в НДК
15 Яну. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ