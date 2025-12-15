Ники Урумов е набеден за убиец в трилър на Сам Бобрик

Известният режисьор Бойко Илиев се готви за премиера на сцената на Малък градски театър "Зад канала", където поставя за първи път. Неговият избор е паднал върху "Убийство по учебник" – комедия-трилър от американския драматург Сам Бобрик. Спектакълът е със специалното участие на актьора Ники Урумов, на когото партнират Александра Майдавска, Таня Пашанкова, Емил Котев, Христина Караиванова и Атанас Чопов. Сценографията и костюмите са на Петя Стойкова.

Режисьорът определя пиесата като изключително любопитна, затова целият екип бързо е заживял с проблемите на главния герой и неговите наивни опити да остане добър в един брутално лош свят. "Въпреки че най-много исках да се върна на Бродуей, след четири провала знаех, че това е почти невъзможно. Първоначално това ме измъчваше, но един ден видях стикер на броня на кола, на който пишеше: "Намерих щастието, когато се отказах от надеждата". По някаква причина този надпис ме успокои. Между другото, друг стикер, който също ми помогна да осмисля нещата, гласеше: "Никога не е късно да имаш щастливо детство". Всеки път, когато се сетя за него, си взимам бисквитка". Така пише за своето драматургично творчество Сам Бобрик (1932-2019) малко преди да напусне този свят. Някъде там, във вечните селения, сигурно с удоволствие си примлясква взетата бисквитка, предполага Бойко Илиев. "Усмивката не слиза от лицето му, защото с наслада наблюдава нашите детински усилия – да влезем в кожата на неговите необикновени персонажи", коментира той.

Героят в "Убийство по учебник" (Ники Урумов) е счетоводител. Той се опитва да разбере безумния калейдоскоп на случващото се, да го впримчи във своята счетоводна система, където има ред. Някои, разбира се, се опитват да ни докажат, че две и две не всякога прави четири, а толкова, колкото те кажат, но това е друга тема, намеква режисьорът. "Няма справедливост!", извиква набеденият за убиец счетоводител и взима горещия още револвер… Полицейските сирени озвучават неговия самоубийствен порив, напомняйки проникновения надпис "Намерих щастието, когато се отказах от надеждата". И ако трябва да продължа в стила на Сам Бобрик, най-неочаквано се появява един церемониал-майстор – Жокера (актьорът Атанас Чопов – б.р.). Този комиксов герой на американската субкултура изведнъж се намества в съзнанието ни и започва лудешки да се забавлява с нашия суетен стремеж към щастие..."

"От мрака на Готам се въздига един кошмар, въплътяващ анархията и хаоса. Той е непредвидим, жесток, гениален в умението си да манипулира и да руши. Лудостта му има безброй лица. И всяко от тях се усмихва. Жокера поема своята роля и приключението, наречено живот, започва: измами, изневери, манипулации, лъжи, секс игрички, изнудвания, съдебни преследвания, убийства… – няма справедливост! Остава само Жокера и неговата жестока клоунска усмивка", интригува режисьорът Бойко Илиев на последната права от работата по спектакъла.

Премиерните представления в Малък градски театър "Зад канала" са планирани предпразнично за 21 и 23 декември. От творческия екип обещават много хумор, напрежение и ярки актьорски превъплъщения.