"Снежанка" на Disney поведе в антинаградите "Златна малинка"

Днес, 12:09
Снежанка и седемте джуджета в злополучната игрална адаптация.
Снежанка и седемте джуджета в злополучната игрална адаптация.

Злополучната игрална екранизация на "Снежанка", дело на Disney, и поредният римейк на "Война на световете" водят с по шест номинации за 46-ите антинагради "Златна малинка", предаде Ройтерс. По традиция те бяха представени в навечерието на номинациите за "Оскар", които ще бъдат съобщени утре, 22 януари. 

Призовете "Златна малинка" са ежегодна пародия на Академичните награди, като показват смятаните за най-лоши изпълнения в Холивуд. Самата пародийна церемония ще се състои на 14 март, ден преди голямото връчване на "Оскарите". 

"Снежанка", игрален прочит на анимационната класика на Уолт Дисни от 1937 г., получи номинации за най-лош филм, най-лош римейк или продължение, режисура и сценарий. Във филма Рейчъл Зеглър играе Снежанка, а Гал Гадот е в ролята на злата кралица, но те нямат персонални номинации. Седемте компютърно генерирани джуджета обаче са номинирани за най-лоши поддържащи актьори и най-лоша екранна комбинация. Филмът бе приет противоречиво още преди премиерата си заради някои свои творчески решения, а след като бе пуснат по кината, окончателно се доказа като един от големите провали на студиото.

"Война на световете" с участието на рапъра Айс Кюб и актрисата Ева Лонгория, продукция на Amazon по романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., също получи шест номинации: най-лош филм, актьор, римейк, режисьор, сценарий и екранна комбинация.

Интересно е, че сред петте номинирани за най-лоша актриса има цели три носителки на "Оскар: това са Натали Портман за Fountain of Youth, Ариана Дебоуз за Love Hurts и Мишел Йео за "Стар Трек: Секция 31". Сред най-лошите актьори на годината пък са певецът Дъ Уикенд, Дейв Баутиста, Джаред Лето в "Трон: Арес" и синът на Клинт Истууд - Скот Истууд. При поддържащите роли поредни номинации получават любимците на "Златна малинка" Никълъс Кейдж и Силвестър Сталоун.

В категорията "най-лоша екранна комбинация" виждаме също Джеймс Кордън и Риана от "Смърфовете", Дъ Уикенд и "неговото колосално его" в Hurry Up Tomorrow и Робърт де Ниро с двете си роли в "Рицарите от Алто". 

Антинаградите "Златна малинка" са учредени през 1980 г. като сатиричен контрапункт на холивудския награден сезон. Номинираните и победителите се избират от около 1100 членове на едноименната фондация от САЩ, част от които са филмови критици и експерти, но и обикновени киномани от около 24 страни, които се регистрират онлайн, уточнява Ройтерс. 

