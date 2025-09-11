Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта

Сигналът срещу изпълняващия функциите главен прокурор е придвижен

Днес, 14:20
Борислав Сарафов
БГНЕС
Борислав Сарафов

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. Зам.-председателката на Върховния касационен съд Лада Паунова е издала разпореждане, с което изпраща сигнала до Талева, научи "Сега" и се запозна с документа.

Паунова обяснява, че тя не може да преценява дали в сигнала има достатъчно данни за извършено престъпление, защото това е работа на ад хок прокурора (в случая Талева). 

Така, близо месец след като гражданският активист подаде сигнала си срещу Сарафов, той се отправя към Талева. Тя може веднага да образува досъдебно производство, но може и да започне само проверка, чрез която да прецени има ли данни за извършено престъпление.

Казусът с оставането на Сарафов на поста възниква, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение. Така Сарафов не просто остана на поста, но и през ден пресслужбата му докладва за активността му - мести дела в София, среща се с омбудсмана, с КНСБ, с ФБР, издава инструкции.

Както "Сега" вече писа в сигнала до Талева се сочи, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и.ф. главен прокурор от Сарафов е не просто противозаконно, но и всъщност престъпно". Цитира се и Наказателният кодекс, който казва, че "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

НИЩОЖНИ

С декларация от парламентарната трибуна ПП-ДБ вчера припомни, че Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона. "До момента на смяната на Сарафов и председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков от постовете, които в момента незаконно заемат, всички техни действия и актове следва да се считат за нищожни и едно правно нищо", декларира Лена Бориславова. Според ПП-ДБ оставането на двамата на постовете им е "незаконно узурпиране на съдебната власт". За разлика от Сарафов, Чолаков поне е в отпуск, макар и да се появи на встъпването в съдийска длъжност на доскорошната видна герберка Дани Каназирева и да я зарадва с плюшено зайче за добре дошла в системата.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.
СЕГА
15 Авг. 2025

ОЩЕ СИГНАЛИ

От началото на годината във ВКС са постъпили общо 12 сигнала срещу Сарафов, се вижда от специалния регистър. Има и един сигнал срещу зам. главен прокурор. По-малка част са пратени към Талева, а останалите - към Софийската градска прокуратура. От регистъра на ВКС не става ясно за какво иде реч във всеки от тях.

Неотдавна "Сега" спечели дело за достъп до информация във връзка с водените от Талева дела, но прокуратурата намери начин да заобиколи съдебното решение и да не предостави информация.

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.
СЕГА
14 Юли 2025

ДЕЛОТО В КС

В Конституционния съд виси дело №5/2025 г., образувано по искането на състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна на забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. ВАС се обърна към КС по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

Докладчик по делото е Орлин Колев. То беше допуснато с три особени мнения.

По делото са постъпили редица становища. Асоциацията на прокурорите, както и Камарата на следователите, очаквано, подкрепят Сарафов. Проф. Димитър Радев от ЮФ на УНСС, проф. Дарина Зиновиева, проф. Борислав Цеков, доц. Христо Паунов от УНСС, проф. Райна Николова от НБУ също подкрепят, че въпросните норми трябва да бъдат отменени.

На противното мнение са Съюзът на съдиите (ССБ) и деканът на ЮФ на Русенския университет проф. Лъчезар Дачев. ССБ пишат, че делото е недопустимо, че КС би следвало да се обърне съм Съда на Европейския съюз с въпроса за независимостта на органите с изтекъл мандат. Ако делото с разгледа по същество, исканията следва да се отхвърлят като неоснователни. Проф. Дачев пък отбелязва, че становището му се подкрепя от Конституцията, която казва, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
СЕГА
04 Авг. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борислав Сарафов

Още новини по темата

Според ПП-ДБ всички актове на Сарафов са нищожни
10 Септ. 2025

Подаден е сигнал срещу Сарафов за узурпиране на властта
26 Авг. 2025

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
15 Авг. 2025

Съдебната палата осъмна "украсена" с плакати "Сарафов, вън"
23 Юли 2025

Хиляди протестиращи срещу Сарафов се събраха в София
23 Юли 2025

Изтече срокът, в който по закон Сарафов е и.ф. главен прокурор
21 Юли 2025

Крум Зарков: Сарафов и Чолаков не може да останат след 21 юли
16 Юли 2025

ВСС бетонира Сарафов като и.ф. главен прокурор въпреки закона
09 Юли 2025

Всички разследвания за голяма корупция са срещу опоненти на Пеевски
26 Юни 2025

Бивша заместничка на Сарафов е новият апелативен прокурор на София
25 Юни 2025

Тече пълно прекрояване на ключовата градска прокуратура
11 Юни 2025

Сарафов е просто нова версия на Гешев, Цацаров и Филчев
11 Юни 2025

Сарафов прати одит в уж независимата прокурорска асоциация
09 Юни 2025

Дишева обяви Сарафов за все по-всевластен и безконтролен
01 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар