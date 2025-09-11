Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. Зам.-председателката на Върховния касационен съд Лада Паунова е издала разпореждане, с което изпраща сигнала до Талева, научи "Сега" и се запозна с документа.

Паунова обяснява, че тя не може да преценява дали в сигнала има достатъчно данни за извършено престъпление, защото това е работа на ад хок прокурора (в случая Талева).

Така, близо месец след като гражданският активист подаде сигнала си срещу Сарафов, той се отправя към Талева. Тя може веднага да образува досъдебно производство, но може и да започне само проверка, чрез която да прецени има ли данни за извършено престъпление.

Казусът с оставането на Сарафов на поста възниква, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение. Така Сарафов не просто остана на поста, но и през ден пресслужбата му докладва за активността му - мести дела в София, среща се с омбудсмана, с КНСБ, с ФБР, издава инструкции.

Както "Сега" вече писа в сигнала до Талева се сочи, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и.ф. главен прокурор от Сарафов е не просто противозаконно, но и всъщност престъпно". Цитира се и Наказателният кодекс, който казва, че "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

НИЩОЖНИ

С декларация от парламентарната трибуна ПП-ДБ вчера припомни, че Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона. "До момента на смяната на Сарафов и председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков от постовете, които в момента незаконно заемат, всички техни действия и актове следва да се считат за нищожни и едно правно нищо", декларира Лена Бориславова. Според ПП-ДБ оставането на двамата на постовете им е "незаконно узурпиране на съдебната власт". За разлика от Сарафов, Чолаков поне е в отпуск, макар и да се появи на встъпването в съдийска длъжност на доскорошната видна герберка Дани Каназирева и да я зарадва с плюшено зайче за добре дошла в системата.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец? Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.

ОЩЕ СИГНАЛИ

От началото на годината във ВКС са постъпили общо 12 сигнала срещу Сарафов, се вижда от специалния регистър. Има и един сигнал срещу зам. главен прокурор. По-малка част са пратени към Талева, а останалите - към Софийската градска прокуратура. От регистъра на ВКС не става ясно за какво иде реч във всеки от тях.

Неотдавна "Сега" спечели дело за достъп до информация във връзка с водените от Талева дела, но прокуратурата намери начин да заобиколи съдебното решение и да не предостави информация.

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна Броят на делата и преписките, по които е работила специалния прокурор за разследване на главния прокурор Даниела Талева, е публична информация. Крайният акт по всяка преписка и досъдебно производство - също.

ДЕЛОТО В КС

В Конституционния съд виси дело №5/2025 г., образувано по искането на състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна на забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. ВАС се обърна към КС по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

Докладчик по делото е Орлин Колев. То беше допуснато с три особени мнения.

По делото са постъпили редица становища. Асоциацията на прокурорите, както и Камарата на следователите, очаквано, подкрепят Сарафов. Проф. Димитър Радев от ЮФ на УНСС, проф. Дарина Зиновиева, проф. Борислав Цеков, доц. Христо Паунов от УНСС, проф. Райна Николова от НБУ също подкрепят, че въпросните норми трябва да бъдат отменени.

На противното мнение са Съюзът на съдиите (ССБ) и деканът на ЮФ на Русенския университет проф. Лъчезар Дачев. ССБ пишат, че делото е недопустимо, че КС би следвало да се обърне съм Съда на Европейския съюз с въпроса за независимостта на органите с изтекъл мандат. Ако делото с разгледа по същество, исканията следва да се отхвърлят като неоснователни. Проф. Дачев пък отбелязва, че становището му се подкрепя от Конституцията, която казва, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.