Ариана Гранде стана член на българския ПРОФОН

Световноизвестната певица и актриса Ариана Гранде е приета за член на ПРОФОН в качеството си на артист-изпълнител, похвалиха се от дружеството. Разбира се, тя е направила тази стъпка чред своя мениджмънт и едва ли някога е чувала за българската организация за управление на сродни права в музиката.

Решението за приемането ѝ е взето с гласуване на редовно заседание на управителния съвет, уточняват от ПРОФОН. До настоящия момент правата на Ариана Гранде като артист-изпълнител на територията на България са били представлявани чрез чуждестранни организации за колективно управление, с които българското дружество има сключени договори за взаимно представителство. С приемането ѝ за член на ПРОФОН управлението и защитата на сродните ѝ права в страната вече ще се осъществяват пряко от сдружението.

ПРОФОН за пръв път съобщават подобна новина за сключен директен договор с именит световен изпълнител. Изпълнителен директор на организацията е Владимир Владимиров, бивш шеф на БДЖ, а председател на УС - продуцентът Виктор Касъмов, който през 2025 г. наследи тази позиция от Саня Армутлиева. Владимиров пък пое позицията през 2022 г. от София Щерева, която сега оглавява Национален фонд "Култура".

Дружеството за управление на права на територията на България е основано през 1998 г.

32-годишната Ариана Гранде започва кариерата си в тв предавания и мюзикъли още в ранна възраст, а на 18 години подписва и професионален договор с Republic Records. Притежава вокален диапазон от четири октави, както и три награди "Грами", една "Брит", три Американски музикални награди и 40 рекорда в "Книгата на Гинес". Има седем дългосвирещи албума, които са продадени в 90 милиона копия по света. Напоследък се изявява успешно и като актриса, като ролята в "Злосторница" й носи номинация "Оскар" за най-добра поддържаща актриса през 2025 г.