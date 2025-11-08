Двама иконописци озаряват с мир и святост галерия „Нюанс“

Изложба „Икони“ откриват в съавторство известните художници Лили Владимирова и Емил Чушев на 11 ноември, вторник, в столичната галерия „Нюанс“ на ул. „Иван Денкоглу“ 42. До 30 ноември посетителите могат да се докоснат там до произведенията им от последните три години.

Традициите са невидимата нишка, която свързва миналото и настоящето. Иконите на Лили Владимирова и Емил Чушев са нагледен пример за това. И двамата се занимават с иконопис повече от 30 години и споделят обща страст, ателие и галерия. Лили Владимирова е стенописец и художник, получил професионалната си квалификация в Националната художествена академия, където, макар и задочно, за първи път се преплитат пътищата ѝ с тези на реставратора Емил Чушев.

Иконите на Лили Владимирова са създадени по възрожденски образци. Те са почит към красотата и светостта на най-емблематичните периоди в историята на българското духовно изкуство. Творчеството ѝ е характерно с многофигурни композиции, чиито образци са своеобразен връх в родната иконна живопис. В тях тя интерпретира библейските разкази с живописно майсторство. Дори и при еднофигурните образи иконите на Владимирова са експресивни, изумително цветни и богати композиционно. Израженията на светците излъчват достойнство и са надарени с дълбоки психологически характеристики, вдъхновени от житията им.

Двамата автори се придържат стриктно към старинната технология на иконописта. С изключителна грижа подготвят дървените основи, полагат ленени платна, грундират, шлайфат и гравират рисунката. Следват осем слоя основа върху местата за позлатата, върху които внимателно се нанася 22-каратово злато. Позлатата се полира с ахат, изолира се с лак, а след това се нанася живописният слой с яйчна темпера. Накрая се полагат няколко вида лак, които осигуряват дълговечност и запазват сиянието на иконите за столетия напред.

Емил Чушев от своя страна черпи вдъхновение от византийската традиция, неразривно свързана с българската духовна история. Неговите икони се отличават с простота, лекота и вътрешно смирение. Той намира знаци в житейския си път, които го насочват какво да изобрази. Сред най-честите теми в неговото творчество са Богородица с Младенеца, Христос Вседържител, както и светците закрилници – образи, които излъчват покой, топлина и съзерцание.

Изложбата в „Нюанс“ е среща между двама майстори, за които иконата не е просто образ, а път към вярата, търпението и светлината. В техните творби миналото и настоящето се преплитат в едно, за да напомнят, че духовното изкуство е живо и продължава да вдъхновява.

Лили Владимирова е родена през 1967 г. Завършва монументална живопис при проф. Димо Заимов в Художествената академия. През 1994-та проектира и изписва кръщелната зала и иконите в централния корпус на църквата “Св. Георги Победоносец” в София. От 2007 г. насам се занимава усилено с иконопис, като строго спазва иконографския канон. Работи със старите иконографски техники, но въпреки това неизменно внася свой прочит в иконата или библейския сюжет.

Емил Чушев е роден в семейството на Георги Чушев – иконописец и живописец, един от хората, възродили иконописта през 60-те години на миналия век. Завършва Национална художествена академия и по-късно е преподавал по технология на живописта в катедра „Консервация и реставрация“. Работи като реставратор към Национална художествена галерия до 1993-та, след което създава свое ателие за реставрация, рамкиране и оформление на художествени произведения. Поддържа няколко значими колекции и има собствена сбирка изкуство.