Албански "Носорози" на Васил Василев откриват новата Сцена без граници

Спектакълът от Скопие гостува в Народния театър на 28 март

Днес, 14:27
В ролята на Беранже в "Носорози" е популярният в Северна Македония актьор Шкелким Ислами.
"Носорози" от Йожен Йонеско – спектакъл, осъществен от директора на Народния театър Васил Василев с Албанския театър в Скопие, дава на 28 март начало на новото издание на "Сцена без граници". Инициативата продължава утвърдилата се вече традиция, в рамките на която в Народния гостуват спектакли на авторитетни чуждестранни трупи.

Самотата не е просто липса на хора, а среща със самия себе си – тази идея е в основата на режисьорския прочит на Василев на сцената на Национална институция Албански театър – Скопие. "Носорози" разглежда темата за отчуждението в съвременния свят – общество, в което хората постепенно губят своята индивидуалност и се поддават на натиска на тълпата. Концепцията на българския режисьор проследява този процес – от личната изповед и съмнение, през социалната паника, до символичното превръщане в носорог. Постановката съчетава реализъм с абсурд, като напомня, че границата между човешкото и животинското е крехка. Носорогът в случая не е животно, а метафора за конформизма и бесния ентусиазъм към властта и тълпата.

"Занимаваха ме въпросите как да съхраним себе си в свят на променящи се ценности и как да победим в битката да останем хора. В съвременното общество превръщането в звяр не е биологичен, а психологически и идеологически процес. Последният възможен акт на бунт в тази ситуация е да останеш човек", споделя Васил Василев. 

В центъра на действието е образът на Беранже – герой, който отказва да се слее с мнозинството. В него се превъплъщава актьорът Шкелким Ислами, който изгражда ярък портрет на съвременен човек, изправен пред избора между съвестта си и удобството да бъде „като всички“. В ролите зрителите ще видят още Абедин Алими (Жан), Гентиана Рамадани (Дези), Висар Етеми (Дюдар), Осман Ахмети (Философът), Вьолца Бектеши Хамити (Журналистката), Музбайдин Чамили (Старецът), Аида Алимеми (Домакинята), Аида Елези (Сервитьорката), Блерим Дардишта (Собственикът на магазина) и Дрита Каба Карага (Собственичката на магазина). Сценографията и костюмите са дело на Мария Кунчева, хореографията и осветлението – на Росен Михайлов, а музиката – на Милен Апостолов.

Албанският театър – Скопие, е водеща културна институция в съседната нам страна. Основан е през 1950 г., а през 2004-та официално получава статут на национална институция, утвърждавайки се като основен стълб на албанското изкуство и култура в Северна Македония. Със своя репертоар и активна културна политика театърът допринася както за развитието на съвременния сценичен език, така и за по-широкото разбиране на изкуството като пространство на естетически, образователни и обществени процеси. Гостуването на спектакъла "Носорози" се осъществява с подкрепата на Министерството на културата на Република Северна Македония.

Спектакълът е за избора на човек да слуша съвестта си или да стане "като всички".
