Изкуството на плаката събира в София над 300 автори от 36 държави

За 11-и път София се превръща в световна столица на плакатното изкуство с Международното триенале на сценичния плакат. То се открива на 15 декември, понеделник, от 18.00 часа в цели три зали на галерията на Съюза на българските художници на ул. "Шипка" 6 (1А, 1В и 1С), където ще остане до 20 януари догодина. Основната колекция на триеналето включва повече от 350 плаката на автори от 36 държави, а специалната тема на 11-ото издание – "Литературата е сцена", допълнително разширява възгледа за плаката като неизменна част от световната културна панорама.

Членовете на международното жури Веслав Гжегорчик (Полша), Мирко Илич (Босна и Херцеговина/САЩ), Радослава Боор (България/Чехия), Финн Нигаард (Дания) и Божидар Йонов – професор по графичен дизайн в Националната художествена академия и основател на форума, са знакови имена в това изкуство, влиятелни артисти, куратори и преподаватели с международна кариера. Освен че ще определят наградите на 11-ото издание, те ще изнесат публични лекции и ще участват в дискусия за ролята на плаката със силните му културни и социални послания в сложния съвременен свят.

Програмата на Триеналето включва редица изложбени и образователни събития:

Още утре, 11 декември, от 18.00 часа в галерия „Средец“ на Министерството на културата се открива експозицията „Български плакати с международни награди“, чиято европейска премиера беше в рамките на 29-ото Международно биенале на плаката във Варшава.

На 14 декември отваря врати още една изложба – „Лице в лице“, с избрани плакати на майстори като Стефан Десподов, Божидар Икономов и Камен Попов, посветени на видни писатели и на любовта към литературата. Мястото на събитието е галерия „88 Камен Попов“ на ул. „Богатица“ 25.

На 15 декември от 10.00 часа в галерията на СБХ на „Шипка“ 6 лекции ще изнесат членовете на международното жури. За по-късно същия ден – от 18.00 часа, на същия адрес е насрочена церемонията за връчване на наградите в рамките на и официалното откриване на 11-ото издание на Триеналето, както и на съпътстващите го колекции. Те включват изложба на членовете на международното жури; ARTtemption – над 100 плаката на автори от цял свят, посветени на правата на жените, курирана от Радослава Боор; колекциите „Свързаност“ и „Плакети и плакати“. А глобалният проект „Толерантност“, куриран от Мирко Илич, сменя своята локация и след пл. „Славейков“ отново ще бъде пред очите на гражданите и гостите на столицата върху оградата на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ на ул. „Оборище“ 17.

На 16 декември от 10.00 часа на „Шипка“ 6 ще се проведе дискусионен форум с участие на чуждестранните гости. От 18.00 часа пък е откриването на сборната изложба „Варшавски плакат в София“ в Полския културен институт на ул. „Веслец“ 12. Полската школа в плаката се смята за една от най-силните в света.

Като специални гости пристигат организаторите на някои от най-авторитетните международни изложения: президентът на прочутото Варшавско биенале – проф. Лех Майевски, директорът на Международното биенале на театралния плакат в Ереван – Едик Богосян, организаторите на международна плакатна платформа в Будапеща, както и участници от Мексико, Сърбия и Полша. Срещите с българските им колеги и с публиката, дискусиите и свободният достъп до над 700 плаката на автори от България и света превръщат София в едно от най-влиятелните и притегателни средища за това изкуство, отбелязват организаторите.