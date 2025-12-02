Личните истории на 25 художници градят мост на изкуството София – Истанбул

Мащабният културен проект „София – Истанбул: мост на изкуството. Творби с истории на българо-турски художници“ ще бъде представен в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А) от 4 декември, 18.00 часа. Съорганизатори на изложбата, която ще остане на разположение на ценителите на изобразителното изкуство до 3 януари 2026 г., са аукционна къща „Енакор“ и Съюзът на българските художници. Куратори Юлия Върбанова – основател и управител на „Енакор“, и д-р Росица Гичева-Меймари – преподавател в Нов български университет.

Артистичната инициатива обединява София и Истанбул чрез серия от изложби, представящи съвременното изкуство и личните истории на творци от българо-турски произход. Част от тях – художници, скулптори, графици и дизайнери, днес творят в България, други – в Турция, или между двете държави.

„За мен „София – Истанбул: мост на изкуството“ е повече от културен проект, той е сбъдната лична мечта. Израснала съм заобиколена от изкуство и истории, които преминават отвъд граници и езици. Тази изложба е продължение на убеждението ми, че изкуството има силата да свързва хора и култури по начин, по който нито една друга форма на комуникация не може. В днешния свят на войни и сблъсък между религии единственото спасение е изкуството, което няма граници и политически или религиозни рамки“, разказва Юлия Върбанова.

Първата изложба на инициативата „София – Истанбул: мост на изкуството“ ще отвори врати в галерията на ул. „Шипка“ 6. До 3 януари публиката ще има възможност да се потопи в богатството на стилове и техники, обединени от темата за връзката между двата града и мостовете между културите на Балканите и Мала Азия.

През 2026-а изложбата ще продължи своето пътешествие в Истанбул, в галерия в артистичния район „Бейоглу“. И в двете издания на експозицията ще бъде наличен за покупка триезичен каталог (български, турски, английски), който ще представи историите и произведенията на участниците.

Особено внимание привлича участието на Зиятин Нуриев – скулптор с международно признание, удостоен през май 2025 г. със званието доктор хонорис кауза на Националната художествена академия. Пластиките му от бяла глина въплъщават философски прозрения във фрагменти с изящна минималистична форма, превръщайки се в своеобразен мост между традицията и съвременния художествен изказ.

Сред ярките имена в експозицията е и Камбер Камбер, художник с дългогодишна кариера и разпознаваем почерк. Роден в Родопа планина, той е известен с платната си, които улавят красотата на родопския дух, с почитта към образа на жената, с живописването на музика, както и с посвещението си на темата за културното наследство на българските турци.

Наред с тях ще бъдат показани творби на Кеазим Исинов, Исмет Чавушоглу, Валентин Асенов-Хъкъла, Айнур Каплан, Павлина Копано, Сейфетин Шекеров, Бехчет Данаджъ, Ферит Язъджъ, Танер Мерт, Джошкун Сами, Шенол Подайва, Фахрие Камбер, Месрур Сабит, Шевкет Сюнмез, Айхан Четин, Бурчин Башар, Ертaн Алeв, Ямур Станкулов, Нуркан Нуф, Шабан Окан, Гюлерджан Еминова, Неджми Мурат и Бедри Караягмурляр, които вплитат лични истории, културна памет и артистичен израз, разбираем отвъд езиковите и национални граници, в своите произведения.

Кураторската концепция на изложбата произлиза от общата етно-културна история на България и Турция в пространството на взаимодействия на Балканите и Мала Азия. Градовете София и Истанбул са примери за големи центрове, събрали културите на народите, живели и движили се в региона от поне осем хилядолетия до наши дни, отбелязват организаторите. „Убедена съм, че това богатство на хилядолетни традиции, смесването и преплитането им в съвременната глобална култура е една от най-големите ценности, с които разполагаме днес ние, живеещите в общото културно пространство на Балканите и Мала Азия. Художниците с българо-турски произход са въплъщение на тези преплетени културни традиции, което ще наблюдаваме и в произведенията им“, споделя д-р Росица Гичева-Меймари.

„Целта ни е всяко произведение да има собствено пространство за дишане, но и да усеща присъствието на останалите като в истински град, където архитектурата и хората съжителстват. Така зрителят не просто гледа, а преминава през визуален мост между София и Истанбул“, казва художникът сценограф Петър Митев, дизайнер на експозицията.

Всяка творба в нея ще бъде на разположение за покупка. Цените ще бъдат достъпни както за колекционери, така и за ценители, които за първи път инвестират в изкуство. Изложбата е с вход свободен.