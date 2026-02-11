„Невидимите градове“ на Итало Калвино тъкат невидима нишка в нова изложба

Изложба, наречена „Невидима нишка“, на художничката Таня Шивачева се открива тази вечер от 18.00 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А). Кураторският проект представя избрани творби на авторката – живопис, керамика и текстил, а заглавието е провокирано от романа „Невидимите градове“ на Итало Калвино, който я вдъхновява за серия живописни творби, оформящи специален акцент в експозицията. „Невидимата нишка“ е своеобразен абстрактен елемент, който преминава през различните творчески периоди на Таня Шивачева, предлагайки на публиката усещане за връзките между хората и природата – концепция, която тя следва, и своеобразна препратка към пътя на всеки творец в търсенето на характерен личен стил.

Работите на Таня Шивачева се отличават с ясна структура на формата, пластично изградена живописна тъкан, изпълнена със сложни колоритни модулации и контрасти, изявена фактура и добавени колажни елементи. Синтетичният и геометризиран израз, често редуциран до символ, се превръща в средство за духовна откритост и естетическо внушение, отварящо прозорци към метафизичните състояния на света. В нейните произведения различните „мисловни“ фрагменти, наситени с влиянието на заобикалящия ни свят, историята и литературата, се преплитат в цялостен художествен мироглед, коментират изкуствоведи.

Някои творби на художничката са вдъхновени от природата – „Пробуждане“, „В края на лятото“, „Фауна“, „Вода“, „Река“, „Син хоризонт“. Други проникват в психологията на човека, изразявайки емоциите и вътрешните конфликти чрез символи – „Емпатия“, „Прегаряне“, „Без граници“. Част от произведенията се обръщат към миналото, превръщайки знаци и символи в загадъчни композиции – „Неразчетени символи“ и „Забравени градове“, където всяка форма и всяка линия носят спомен, история и скрито значение. В творбите ѝ няма нищо случайно, в тях отсъства наратив или фигуративност, защото през нейните очи всичко, което ни заобикаля, има собствен смисъл отвъд буквалната предметност.

Визуалният език на Таня Шивачева е богат и сложен, той идва от предпочитаните материали и техники. Афинитетът ѝ към колажа е видим както в живописта, така и в керамиката. Нейните произведения са съкровени, синтетични, балансирани, с вътрешен ритъм, геометрия на формите, сложно пространство и експресия, изтъкват организаторите на изложбата.

Таня Шивачева е родена в Стара Загора през 1955 г. Формирането ѝ като творец започва в Художествената гимназия в Казанлък, която завършва през 1975 г., а от това време датира и нейният интерес към текстила и модата. По-късно професионалното ѝ израстване преминава през монументалните изкуства, когато учи и се дипломира през 1981-ва в специалност „Стенопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в ателието на проф. Никола Гелов.

През 1984 г. Таня представя в Дома на художника – Стара Загора, своята първа самостоятелна изложба. Творческата ѝ биография оттогава насам включва десетки самостоятелни изяви – живопис, керамика и текстил. Сред представянията ѝ в международни форуми се открояват колективна изложба на приложните изкуства във Франкфурт, Германия (1992); „Европастел“ в Кунео, Алба, Италия и Санкт Петербург, Русия (2002, 2003), както и присъствието ѝ в четири поредни издания на Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“.През годините художничката съчетава творческата си работа с преподаването в Националното училище за пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ в Казанлък.

Итало Калвино (1923-1985) е писател, есеист и журналист. В последните десетилетия на ХХ век придобива световна известност, като през 80-те е най-превежданият съвременен италиански белетрист и често е сочен като кандидат за Нобелова награда за литература. Сред най-известните му книги са трилогията „Нашите предци“, сборникът разкази „Космически комедии“, романите „Ако пътник в зимна нощ“ и „Невидимите градове“.

В „Невидимите градове“ (1972), творба с оригинална и сложна структура, състояща се от 55 глави, чрез въображаем диалог между китайския император Кублай хан и неговия посланик Марко Поло, писателят ни поднася „любовна поема за градовете“ и проникновен размисъл върху нашия модерен свят. Итало Калвино пренася читателя в селения от сънищата, в които утопични градове говорят за паметта, за желанието, за знаците, за размените… „Невидимите градове“ е философска притча, поклон към вечното пътуване и въображението.

Изложбата „Невидима нишка“ на Таня Шивачева може да бъде разгледана до 5 март.