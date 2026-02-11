Медия без
„Невидимите градове“ на Итало Калвино тъкат невидима нишка в нова изложба

Експозицията на Таня Шивачева е вдъхновена от романа на италианския писател

11 Февр. 2026
Творчеството на Таня Шивачева въздейства със своята абстрактна метафоричност.
Изложба, наречена „Невидима нишка“, на художничката Таня Шивачева се открива тази вечер от 18.00 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А). Кураторският проект представя избрани творби на авторката – живопис, керамика и текстил, а заглавието е провокирано от романа „Невидимите градове“ на Итало Калвино, който я вдъхновява за серия живописни творби, оформящи специален акцент в експозицията. „Невидимата нишка“ е своеобразен абстрактен елемент, който преминава през различните творчески периоди на Таня Шивачева, предлагайки на публиката усещане за връзките между хората и природата – концепция, която тя следва, и своеобразна препратка към пътя на всеки творец в търсенето на характерен личен стил.

Работите на Таня Шивачева се отличават с ясна структура на формата, пластично изградена живописна тъкан, изпълнена със сложни колоритни модулации и контрасти, изявена фактура и добавени колажни елементи. Синтетичният и геометризиран израз, често редуциран до символ, се превръща в средство за духовна откритост и естетическо внушение, отварящо прозорци към метафизичните състояния на света. В нейните произведения различните „мисловни“ фрагменти, наситени с влиянието на заобикалящия ни свят, историята и литературата, се преплитат в цялостен художествен мироглед, коментират изкуствоведи.

Някои творби на художничката са вдъхновени от природата – „Пробуждане“, „В края на лятото“, „Фауна“, „Вода“, „Река“, „Син хоризонт“. Други проникват в психологията на човека, изразявайки емоциите и вътрешните конфликти чрез символи – „Емпатия“, „Прегаряне“, „Без граници“. Част от произведенията се обръщат към миналото, превръщайки знаци и символи в загадъчни композиции – „Неразчетени символи“ и „Забравени градове“, където всяка форма и всяка линия носят спомен, история и скрито значение. В творбите ѝ няма нищо случайно, в тях отсъства наратив или фигуративност, защото през нейните очи всичко, което ни заобикаля, има собствен смисъл отвъд буквалната предметност.

Визуалният език на Таня Шивачева е богат и сложен, той идва от предпочитаните материали и техники. Афинитетът ѝ към колажа е видим както в живописта, така и в керамиката. Нейните произведения са съкровени, синтетични, балансирани, с вътрешен ритъм, геометрия на формите, сложно пространство и експресия, изтъкват организаторите на изложбата.

Таня Шивачева е родена в Стара Загора през 1955 г. Формирането ѝ като творец започва в Художествената гимназия в Казанлък, която завършва през 1975 г., а от това време датира и нейният интерес към текстила и модата. По-късно професионалното ѝ израстване преминава през монументалните изкуства, когато учи и се дипломира през 1981-ва в специалност „Стенопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в ателието на проф. Никола Гелов.

През 1984 г. Таня представя в Дома на художника – Стара Загора, своята първа самостоятелна изложба. Творческата ѝ биография оттогава насам включва десетки самостоятелни изяви – живопис, керамика и текстил. Сред представянията ѝ в международни форуми се открояват колективна изложба на приложните изкуства във Франкфурт, Германия (1992); „Европастел“ в Кунео, Алба, Италия и Санкт Петербург, Русия (2002, 2003), както и присъствието ѝ в четири поредни издания на Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“.През годините художничката съчетава творческата си работа с преподаването в Националното училище за пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ в Казанлък.

Итало Калвино (1923-1985) е писател, есеист и журналист. В последните десетилетия на ХХ век придобива световна известност, като през 80-те е най-превежданият съвременен италиански белетрист и често е сочен като кандидат за Нобелова награда за литература. Сред най-известните му книги са трилогията „Нашите предци“, сборникът разкази „Космически комедии“, романите „Ако пътник в зимна нощ“ и „Невидимите градове“.

В „Невидимите градове“ (1972), творба с оригинална и сложна структура, състояща се от 55 глави, чрез въображаем диалог между китайския император Кублай хан и неговия посланик Марко Поло, писателят ни поднася „любовна поема за градовете“ и проникновен размисъл върху нашия модерен свят. Итало Калвино пренася читателя в селения от сънищата, в които утопични градове говорят за паметта, за желанието, за знаците, за размените… „Невидимите градове“ е философска притча, поклон към вечното пътуване и въображението.

Изложбата „Невидима нишка“ на Таня Шивачева може да бъде разгледана до 5 март.

