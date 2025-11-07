Когато костюмът слезе от сцената и влезе в изложбената зала (СНИМКИ)

„Голяма изложба „Костюмография“ може да бъде разгледана до 26 ноември в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 – зала 2А. Проявата се организира от секция „Сценография“ на СБХ, която връчи своите награди по време на откриването – на художниците Ащон, Мариета Голомехова и Юлиян Табаков.

Изложбата представя костюми и предмети от реализирани постановки и проекти – дело на автори от различни поколения, които демонстрират разнообразие в подходите и майсторство в изпълнението. За участие в изложбата са поканени всички драматични и куклени театри в страната. Традиционно тези експозиции предизвикват голям интерес, тъй като са оформени като своеобразен спектакъл, отбелязват организаторите.

Творците, чиито работи са включени в експозицията, са (по азбучен ред) Ана Шопова Нарцис, Антон Гюков-Гьоката, Ащон, Борис Далчев и Михаела Добрева, Ванина Гелева, Весела Статкова, Даниела Николчова, Диана Тотева, Елена Камбурова, Елена Нацариду, Елиана Борозанова, Елица Георгиева и Венелин Шурелов, Ивайло Николов и Ива Гикова, Иван Иванов, Иван Карев, Ивелина Минева, Кристина Томова, Лилия Бабунова, Мариета Голомехова, Марта Миронска, Мира Каланова, Невяна Кавалджиева (посмъртно), Нина Пашова, Николина Костова-Богданова, Петър Митев, Петя Боюкова, Петя Стойкова, Ралица Тонева, Сърджан Кръстевски, Fireter, Ханна Шварц, Юлиян Табаков, Юлиана Войкова, Ясмин Манделли.

Костюмографията е неразделна част от изобразителния език на сценографа и съществен елемент от съвременното театрално представление – тя разкрива характера, времето и атмосферата на сюжета и придава завършеност. Изисква от авторите богата обща и художествена култура, особено по отношение на визуалните изкуства, историческия костюм, киното, фотографията, дизайна и съвременната мода, съчетани с майсторски графични техники и умения, размисъл и анализ, творческо въображение и апетит за колективна работа в живия театрален процес.

Костюмографията прави всяка сценография жива, всяко представление – истинно, подчертава визуалната идентичност и душевното състояние на героите. Постигането на тази цел се основава на техническите, историческите и естетически умения и знания на костюмографите.

Художниците членове на секция „Сценография“ са обединени най-вече от холистичния подход в своята работа: сценичен дизайн, дизайн на осветлението, дизайн на костюма. Като трансдисциплинарна професия сценографията включва и различни видове творчески сътрудничества. Сцената е техният общ основен инструмент, където сценографите изразяват визуалното си мислене.

Настоящ творчески ръководител на секция „Сценография“ е театралният художник Петър Митев.