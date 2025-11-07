Медия без
Когато костюмът слезе от сцената и влезе в изложбената зала (СНИМКИ)

Експозицията с най-интересните творения на театралните художници е на „Шипка“ 6 до 26 ноември

Днес, 12:49
Изложбата включва костюми от реализирани постановки на близо 40 театрални художници.
Изложбата включва костюми от реализирани постановки на близо 40 театрални художници.

„Голяма изложба „Костюмография“ може да бъде разгледана до 26 ноември в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 – зала 2А. Проявата се организира от секция „Сценография“ на СБХ, която връчи своите награди по време на откриването – на художниците Ащон, Мариета Голомехова и Юлиян Табаков.

Изложбата представя костюми и предмети от реализирани постановки и проекти – дело на автори от различни поколения, които демонстрират разнообразие в подходите и майсторство в изпълнението. За участие в изложбата са поканени всички драматични и куклени театри в страната. Традиционно тези експозиции предизвикват голям интерес, тъй като са оформени като своеобразен спектакъл, отбелязват организаторите.

Творците, чиито работи са включени в експозицията, са (по азбучен ред) Ана Шопова Нарцис, Антон Гюков-Гьоката, Ащон, Борис Далчев и Михаела Добрева, Ванина Гелева, Весела Статкова, Даниела Николчова, Диана Тотева, Елена Камбурова, Елена Нацариду, Елиана Борозанова, Елица Георгиева и Венелин Шурелов, Ивайло Николов и Ива Гикова, Иван Иванов, Иван Карев, Ивелина Минева, Кристина Томова, Лилия Бабунова, Мариета Голомехова, Марта Миронска, Мира Каланова, Невяна Кавалджиева (посмъртно), Нина Пашова, Николина Костова-Богданова, Петър Митев, Петя Боюкова, Петя Стойкова, Ралица Тонева, Сърджан Кръстевски, Fireter, Ханна Шварц, Юлиян Табаков, Юлиана Войкова, Ясмин Манделли.

Костюмографията е неразделна част от изобразителния език на сценографа и съществен елемент от съвременното театрално представление – тя разкрива характера, времето и атмосферата на сюжета и придава завършеност. Изисква от авторите богата обща и художествена култура, особено по отношение на визуалните изкуства, историческия костюм, киното, фотографията, дизайна и съвременната мода, съчетани с майсторски графични техники и умения, размисъл и анализ, творческо въображение и апетит за колективна работа в живия театрален процес.

Костюмографията прави всяка сценография жива, всяко представление – истинно, подчертава визуалната идентичност и душевното състояние на героите. Постигането на тази цел се основава на техническите, историческите и естетически умения и знания на костюмографите.

Художниците членове на секция „Сценография“ са обединени най-вече от холистичния подход в своята работа: сценичен дизайн, дизайн на осветлението, дизайн на костюма. Като трансдисциплинарна професия сценографията включва и различни видове творчески сътрудничества. Сцената е техният общ основен инструмент, където сценографите изразяват визуалното си мислене.

Настоящ творчески ръководител на секция „Сценография“ е театралният художник Петър Митев.

 

Двама от наградените - Юлиян Табаков и Мариета Голомехова (вдясно) - постоянен творчески партньор на режисьорката Веселка Кунчева.
Табаков, Голомехова и Ащон (Надежда Гончева), известна и като "живата статуя".
Ащон - живата статуя...
