Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Христо Харалампиев показва двете страни на медала в скулптурата

Бронзови пластики и рисунки с туш на автора превземат „Шипка“ 6 от 30 октомври

Днес, 15:00
За Христо Харалампиев рисунките и скулптурите в изложбата имат общ генезис.
СБХ
За Христо Харалампиев рисунките и скулптурите в изложбата имат общ генезис.

Изложба на големия български скулптор Христо Харалампиев представя Съюзът на българските художници в своята галерия на ул. „Шипка“ 6. Откриването е на 30 октомври, четвъртък, от 18.00 часа в зала 1В, където пластиките от патиниран бронз и рисунките с туш и акварел на автора ще могат да бъдат разгледани до 22 ноември.

За Христо Харалампиев съчетаването на скулптура и рисунки в една експозиция е обичайно творческо решение. Той я приема като общ организъм, в който скулптурите и рисунките имат общ генезис, а не просто се допълват, казвал е художникът по повод на свои минали подобни изяви. Рисунката е първият жест, спонтанността в самото начало на процеса по създаването на триизмерното произведение. По думите на проф. Чавдар Попов „това са сякаш двете страни на един и същ медал, които не само се допълват, но и се обуславят взаимно по един великолепен начин“. „Рисунки и скулптури образуват хомогенна в стилово отношение структура, а резултатът е изложба с подчертано монолитен характер, която не се подчинява, а предефинира пространствената среда“, пише доц. Милена Блажиева за една от предходните изложби на Христо Харалампиев.

Обърнат за малко назад, преди да продължи работата си в ателието, Христо Харалампиев споделя размислите си за своето пътуване в света на изкуството: „Една изложба като спирка по пътя… Пътят, който ни поставя безброй препятствия, но някак властно ни държи будни и сетивни, готови на всякакви жертви в името на това да станем част от необяснимото тайнство, погълнало изцяло духовните и физическите ни сили. Времето безпощадно заменя младежката самоувереност и задъхана дързост с онова странно спокойствие и постоянно съмнение, което някои наричат мъдрост. Може би поради прозрението за безкрайността на пътя спортният стремеж към невъзможния финал отстъпва място на тихата радост от всяка крачка, доказваща нашето присъствие на него. Защото единствено тук, на пътя, преодолявайки болката и разочарованията, е възможно преследването на нашите желания и мечти. А когато е най-тежко и тъмно, когато мрак обгръща пътя и скрива посоката, неизменно идва вярата, че след нощта идва ден и хладният нощен силует необратимо отстъпва място на пъстроцветната дъга“…

Христо Харалампиев е роден през 1953 г. в София. Завършва специалност „Скулптура“ в класа на проф. Величко Минеков в Националната художествена академия през 1979 г. Работи в областта на монументалната, кавалетната пластика и рисунката; в синтез на пластичните изкуства и архитектурата; в областта на морфологията на пространството; в сферата на педагогиката на рисуването и скулптурата. Между 1994 и 1996 г. е начело на секция „Скулптура“ на Съюза на българските художници, а от 1999 до 2005 г. е негов председател. Професор е в катедра „Рисуване и моделиране“ на Архитектурния факултет на УАСГ от 2000 г., като от 2006 до 2016 г. е ръководител на катедрата. Член на Управителния съвет на фондация „Поддържане на изкуството в България“, председател на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата.

Христо Харалампиев има над 30 самостоятелни изложби у нас, в Германия, Австрия, Чехия, Полша, САЩ, Франция, Турция и др. Негови творби са собственост на Националната галерия, СГХГ, асоциация „Арт диалог“ – Париж, частни колекции и фондации в Германия, Белгия, Турция, САЩ, Канада, Полша, Южна Корея, Австрия и др. Носител е на множество награди, сред които медал от Биеналето на малката пластика в Познан – Полша (1987), от Националната изложба на скулптурата (1986, 1996), наградата за скулптура от Националната изложба на СБХ (1988), наградата на Министерството на културата за принос в развитието на българската култура (2000), „Златно перо“ (2003) и т.н.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Христо Харалампиев, изложба скулптура, Шипка 6

Още новини по темата

Фестивалът на керамиката вае съвременни форми от първия божествен материал
11 Окт. 2025

Националната изложба „Скулптура“ събира млади автори и водещи имена в изкуството
03 Окт. 2025

Майстор на керамиката създава магия с обекти от глина и хартия
27 Септ. 2025

Скулптурите на Райнис Гелов откриват с целувка изложбения сезон на СБХ
26 Авг. 2025

Известен пловдивски художник открива изложба след осемгодишна пауза
07 Юли 2025

90 ценни картини от 4 галерии в страната влизат на „Шипка“ 6
12 Юни 2025

"Съзерцания"-та на един от най-обаятелните български художници
29 Май 2025

Кентаври и гола земя оживяват в две изложби на Иво Бистрички
03 Май 2025

12 водещи художници и скулптори се събират за обща изложба на „Шипка“ 6
02 Апр. 2025

Високо изкуство на ниски цени изкушава на „Шипка“ 6 по празниците
27 Февр. 2025

Почитат доайена на карикатурата Милко Диков с паметна изложба
26 Февр. 2025

Румен Атанасов улавя "На живо" промените в пейзажа и в душата
03 Февр. 2025

Цветните абстракции на Капричев оживяват в ретроспективна изложба
29 Яну. 2025

Първомайстор на графичния дизайн изпълва „Шипка“ 6 с лога и марки
19 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар