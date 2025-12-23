Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Неконвенционални художници от Секция 13 канят на "Обща постановка"

Изложбата може да бъде разгледана до 22 януари догодина на "Шипка" 6

Днес, 13:54
Неконвенционална работа върху един от рекламните материали за експозицията.
Неконвенционална работа върху един от рекламните материали за експозицията.

Годишна изложба, наречена "Обща постановка", на Секция 13 към Съюза на българските художници, обединяваща автори на неконвенционални форми, които не могат да се "класифицират" в другите секции на съюза, може да бъде разгледана до 22 януари 2026 г. в галерията на "Шипка" 6 (ет. 4). Първоначално тя е трябвало асоциативно да бъде наименувана "Басейн" – заглавие, което предлага свободен преглед на съвременното изкуство като форма на общуване и автентичен сам по себе си вместител/носител на култура, но в един момент претенцията за подобно заглавие се е актуализирала в прагматично-описателното "Обща постановка", разказват организаторите. Експозицията според тях представлява именно напречен разрез/преглед на настоящата обща постановка на нещата в тяхната сфера.

За да се отбележи 31-вата годишнина от създаването на Секция 13, макар и на 32-рата година от нейното съществуване, е предложен нов статут на секцията, който е в основата на задачата на изложбата. В нея членовете на секцията, сформирана да обедини всички "неконвенционални форми", са били поканени да интерпретират състоянието/постановката в момента чрез възможно най-конвенционалния за последните десетилетия начин – във формат А4 (машинописна страница). Разглеждането на темата за вместителството на идеи и концепции в пределно конвенционален формат коментира също в по-общ план развитието на съвременното изкуство, включително в националния контекст в последните десетилетия, отбелязват от екипа. И напомнят за емблематичните акции с бели листове по брега на морето на Георги Тодоров от 80-те години, белите листове на протестиращите, задържани по улиците на немалко градове по света, белите листове като открито, като скрито, като необходимо и очаквано послание, като протест срещу една все по-конвенционална художественост за сметка на хибридната реалност и т.н.

В експозицията със свои работи участват художниците Боряна Росса, Боян Добрев, Василена Ганковска, Велизар Димчев, Венцислава Стоянова, Викенти Комитски, Георги Георгиев, Деница Милушева, Ефросина Стойчева, Ивайло Саралийски, Ивайло Стоянов, Ина Василева, Йоана Ангелова-Тодорова, Калина Терзиева, Людмила Минчева, Мая Антова, Нели Гаврилова, Пенка Минчева, Продан Марков, Росица Гецова, Светлана Мирчева, Соня Станчева, Стела Василева, Стоян Йоргов. Изложбата се организира от Йово Панчев и Ивайло Иванов и е част от проекта на СБХ "Проекции на креативността".

Секция 13 на СБХ обединява неконвенционални форми – понятие, което днес обхваща в най-широк смисъл съвременното изкуство и на практика не може да бъде отделено и отграничено от класическите форми в изкуството поради динамиката и развитията от двете страни на тази условна демаркационна линия. Кръстник на секцията е авангардистът Димитър Грозданов (1951-2020). В нея членуват 71 автори.

По време на Коледните и Новогодишните празници изложбените зали на "Шипка" 6 ще работят на 27 декември, 30 декември и 3 януари от 11:00 до 19:00 часа, а от 5 януари - с редовно работно време, уведомяват от СБХ. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Обща постановка, Секция 13, СБХ, Шипка 6

Още новини по темата

Изкуството на плаката събира в София над 300 автори от 36 държави
10 Дек. 2025

Личните истории на 25 художници градят мост на изкуството София – Истанбул
02 Дек. 2025

Най-възрастният художник черпи с романтични пейзажи за 100-годишнината си
24 Ноем. 2025

Когато костюмът слезе от сцената и влезе в изложбената зала (СНИМКИ)
07 Ноем. 2025

Христо Харалампиев показва двете страни на медала в скулптурата
21 Окт. 2025

Фестивалът на керамиката вае съвременни форми от първия божествен материал
11 Окт. 2025

Националната изложба „Скулптура“ събира млади автори и водещи имена в изкуството
03 Окт. 2025

Майстор на керамиката създава магия с обекти от глина и хартия
27 Септ. 2025

Скулптурите на Райнис Гелов откриват с целувка изложбения сезон на СБХ
26 Авг. 2025

Известен пловдивски художник открива изложба след осемгодишна пауза
07 Юли 2025

90 ценни картини от 4 галерии в страната влизат на „Шипка“ 6
12 Юни 2025

"Съзерцания"-та на един от най-обаятелните български художници
29 Май 2025

Кентаври и гола земя оживяват в две изложби на Иво Бистрички
03 Май 2025

12 водещи художници и скулптори се събират за обща изложба на „Шипка“ 6
02 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?