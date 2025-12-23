Неконвенционални художници от Секция 13 канят на "Обща постановка"

Годишна изложба, наречена "Обща постановка", на Секция 13 към Съюза на българските художници, обединяваща автори на неконвенционални форми, които не могат да се "класифицират" в другите секции на съюза, може да бъде разгледана до 22 януари 2026 г. в галерията на "Шипка" 6 (ет. 4). Първоначално тя е трябвало асоциативно да бъде наименувана "Басейн" – заглавие, което предлага свободен преглед на съвременното изкуство като форма на общуване и автентичен сам по себе си вместител/носител на култура, но в един момент претенцията за подобно заглавие се е актуализирала в прагматично-описателното "Обща постановка", разказват организаторите. Експозицията според тях представлява именно напречен разрез/преглед на настоящата обща постановка на нещата в тяхната сфера.

За да се отбележи 31-вата годишнина от създаването на Секция 13, макар и на 32-рата година от нейното съществуване, е предложен нов статут на секцията, който е в основата на задачата на изложбата. В нея членовете на секцията, сформирана да обедини всички "неконвенционални форми", са били поканени да интерпретират състоянието/постановката в момента чрез възможно най-конвенционалния за последните десетилетия начин – във формат А4 (машинописна страница). Разглеждането на темата за вместителството на идеи и концепции в пределно конвенционален формат коментира също в по-общ план развитието на съвременното изкуство, включително в националния контекст в последните десетилетия, отбелязват от екипа. И напомнят за емблематичните акции с бели листове по брега на морето на Георги Тодоров от 80-те години, белите листове на протестиращите, задържани по улиците на немалко градове по света, белите листове като открито, като скрито, като необходимо и очаквано послание, като протест срещу една все по-конвенционална художественост за сметка на хибридната реалност и т.н.

В експозицията със свои работи участват художниците Боряна Росса, Боян Добрев, Василена Ганковска, Велизар Димчев, Венцислава Стоянова, Викенти Комитски, Георги Георгиев, Деница Милушева, Ефросина Стойчева, Ивайло Саралийски, Ивайло Стоянов, Ина Василева, Йоана Ангелова-Тодорова, Калина Терзиева, Людмила Минчева, Мая Антова, Нели Гаврилова, Пенка Минчева, Продан Марков, Росица Гецова, Светлана Мирчева, Соня Станчева, Стела Василева, Стоян Йоргов. Изложбата се организира от Йово Панчев и Ивайло Иванов и е част от проекта на СБХ "Проекции на креативността".

Секция 13 на СБХ обединява неконвенционални форми – понятие, което днес обхваща в най-широк смисъл съвременното изкуство и на практика не може да бъде отделено и отграничено от класическите форми в изкуството поради динамиката и развитията от двете страни на тази условна демаркационна линия. Кръстник на секцията е авангардистът Димитър Грозданов (1951-2020). В нея членуват 71 автори.

По време на Коледните и Новогодишните празници изложбените зали на "Шипка" 6 ще работят на 27 декември, 30 декември и 3 януари от 11:00 до 19:00 часа, а от 5 януари - с редовно работно време, уведомяват от СБХ.