Картините на Мариана Маринова искат да е лято

Изложба живопис на художничката Мариана Маринова представя столичната галерия „Ракурси“ на ул. „Хан Крум“ 4а. Откриването е на 3 февруари от 18.00 часа, а картините могат да бъдат разгледани до 20 февруари. „Искам да е лято!“ е втора самостоятелна изложба на авторката в това пространство, в което тя с явно удоволствие подрежда своите цветни поетични платна, вибриращи от светлина и движение.

„Тази изложба е бягство. С настъпването на зимата в мен се поражда копнежът по лятото. Нещата, които обичам, са свързани с него. Обичам пътуването, морето, светлината, ярките цветове, разходките навън. Цяла зима рисувам слънце, танци и любов... Картините ми са песни за лятото, а изложбата – концерт и покана за танц. Тя е приютяване в един свят без зима, без война, без омраза и зло – сякаш все по-невъзможен тук и сега, но все пак постижим върху платното с въображение, боя и четка“, изповядва се художничката.

За картините на Мариана Маринова може да се каже, че най-често „нямат сюжет“, вдъхновени са от обикновени неща, ето защо притежават усещането за момента. Те са спокойни, честни, медитативни. В тях има нещо тайнствено, отвъд видимото, което е свързано със светлината, цвета и скритите изображения, които зрителят може да разпознае, отбелязват изкуствоведите. Това са пространства от пулсиращи цветове, преминаващи едно в друго и отвеждащи към различни измерения.

Дори в абстрактните на пръв поглед картини на Маринова разцъфтяват цветя, люшкат се треви и вълни, разлетяват се птици и спомени. Тя е от артистите, създаващи изкуство, което независимо от жанра неизменно изгражда и разкрива нейния душевен автопортрет, казва за нея колегата й Мария Ландова, художник и коментатор на изкуството. Според признанията на самата Мариана, картините й са „автентични впечатления, пречистени и освободени от подробности, фрагменти от спомени и чувства, съставящи живота“. По примера на нейния учител Иван Кирков живописните й платна са резултат на изграждана с години живописно-философска система, в която всяко малко петънце си е на математически изчисленото за него място, в привидния хаос и вакханалията от цветове, за да бъде точният и единствен микро-фрагмент от личния пейзаж на художничката, казва още Ландова.

Мариана Маринова е родена през 1960 г. в Хасково. Завършила е Художествената гимназия в София, а след това – специалност „Живопис“ при проф. Иван Кирков в Националната художествена академия. Била е резидент в Cité Internationale Des Arts – Париж, и в Griffis Art Center – Ню Лондон, САЩ. Самостоятелните й изложби от 1987-а досега са над 40. Нейни картини притежават галерии и частни колекции в България, Германия, Франция, Гърция, Швейцария, Белгия, САЩ, Русия, Боливия и др.