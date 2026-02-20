Валентин Ангелов ни обгръща със „100% носталгия“ по непреживяното

Поредна изложба на атрактивната живопис на Валентин Ангелов, наречена „100% носталгия“, представя столичната галерия „Ракурси“. Откриването е на 24 февруари, вторник, от 18.30 часа, а картините на художника ще могат да бъдат разгледани в познатото арт пространство на ул. „Хан Крум“ 4а до 17 март.

„Валентин Ангелов е намерил най-точната дума за новата си изложба, защото живописните му платна почти винаги предизвикват това странно чувство – носталгия по непреживяното. Освен наслада, картините му неизменно будят тъга, че не сме там, където е той, и вижда тези хора, тези пейзажи, тези видения. Те са светъл спомен за неслучилото се, сладко съжаление по пропуснатите възможности, напомняне, че сме родени за по-красиви духовни места от тези, които обитаваме“, казва за изложбата в аванс Любен Дилов-син.

Писателят Деян Енев – близък приятел на художника, неведнъж е твърдял, че Валентин Ангелов може да нарисува всичко, дори най-трудното за рисуване, а всяка негова изложба е пътуване към пределите на света, но и към пределите на душата. Картините на Ангелов са приказни видения, които понякога звучат като изпети песни...

Валентин Ангелов е роден през 1961 г. в София. Завършил е Художествената гимназия, а след това специалност „Графика“ в Националната художествена академия. Има над 40 самостоятелни изложби в София, Варна, Кьолн, Будапеща, Москва, Виена, Прага, Истанбул, Миконос, Люксембург. Носител е на награда от Биеналето на рисунката в Ел Ферол, Испания. Работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията, комикса, карикатурата, рекламата, дри модния дизайн. Той е и един от художниците на култовото списание "Дъга". Негови платна са собственост на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, Дома на хумора и сатирата в Габрово, на частни колекции в България и в чужбина.

Преди близо четвърт век Валентин Ангелов нашумя като автор на булчинската рокля на княгиня Калина за сватбата й с Китин Муньос. Тя харесала модела на тоалета от картичка на Валентин Ангелов със стилизирано изображение на българска мома.