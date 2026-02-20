Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Валентин Ангелов ни обгръща със „100% носталгия“ по непреживяното

Художникът, вдъхновил сватбената рокля на княгиня Калина, открива нова изложба в „Ракурси“

Днес, 13:20
Морски видения, приказни градове и създания изпълват картините на художника Валентин Ангелов.
Морски видения, приказни градове и създания изпълват картините на художника Валентин Ангелов.

Поредна изложба на атрактивната живопис на Валентин Ангелов, наречена „100% носталгия“, представя столичната галерия „Ракурси“. Откриването е на 24 февруари, вторник, от 18.30 часа, а картините на художника ще могат да бъдат разгледани в познатото арт пространство на ул. „Хан Крум“ 4а до 17 март.

„Валентин Ангелов е намерил най-точната дума за новата си изложба, защото живописните му платна почти винаги предизвикват това странно чувство – носталгия по непреживяното. Освен наслада, картините му неизменно будят тъга, че не сме там, където е той, и вижда тези хора, тези пейзажи, тези видения. Те са светъл спомен за неслучилото се, сладко съжаление по пропуснатите възможности, напомняне, че сме родени за по-красиви духовни места от тези, които обитаваме“, казва за изложбата в аванс Любен Дилов-син.

Писателят Деян Енев – близък приятел на художника, неведнъж е твърдял, че Валентин Ангелов може да нарисува всичко, дори най-трудното за рисуване, а всяка негова изложба е пътуване към пределите на света, но и към пределите на душата. Картините на Ангелов са приказни видения, които понякога звучат като изпети песни...

Валентин Ангелов е роден през 1961 г. в София. Завършил е Художествената гимназия, а след това специалност „Графика“ в Националната художествена академия. Има над 40 самостоятелни изложби в София, Варна, Кьолн, Будапеща, Москва, Виена, Прага, Истанбул, Миконос, Люксембург. Носител е на награда от Биеналето на рисунката в Ел Ферол, Испания. Работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията, комикса, карикатурата, рекламата, дри модния дизайн. Той е и един от художниците на култовото списание "Дъга". Негови платна са собственост на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, Дома на хумора и сатирата в Габрово, на частни колекции в България и в чужбина.

Преди близо четвърт век Валентин Ангелов нашумя като автор на булчинската рокля на княгиня Калина за сватбата й с Китин Муньос. Тя харесала модела на тоалета от картичка на Валентин Ангелов със стилизирано изображение на българска мома.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Валентин Ангелов, галерия Ракурси, 100% носталгия, списание Дъга

Още новини по темата

Картините на Мариана Маринова искат да е лято
29 Яну. 2026

Греди Асса побира универсални светове в миниатюри
04 Дек. 2025

Кокимото коментира новия световен ред в „Ракурси“
24 Септ. 2025

Христо Кърджилов населява с ангелозаври галерия "Ракурси"
01 Септ. 2025

Скулпторът Бойко Митков прелита „През времето“ за 70-годишнината си
10 Юли 2025

Психонавтът на Явор Боянов се носи сред експлозии от цветове
10 Юни 2025

Рада Цанкова ни озарява с „Усмивката на Буда“
17 Апр. 2025

В платната на Валентин Ангелов "Понякога вали през април"
29 Март 2025

Картините пъзели на Чавдар Гюзелев изложени за разгадаване в „Ракурси“
09 Март 2025

Живописци си играят с огъня в галерия „Ракурси“
15 Февр. 2025

Дизайнерът на Найджъл Кенеди показва живопис в „Ракурси“
23 Яну. 2025

Французинът Zaïzaï открива първа изложба колажи в София
30 Дек. 2024

Трима именити автори обещават културен шок в „Ракурси“
06 Дек. 2024

Жрицата на модата от рисувана коприна възкръсва с живопис
12 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?