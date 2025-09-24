Кокимото коментира новия световен ред в „Ракурси“

Галерия „Ракурси“ представя самостоятелната изложба ECCE HOMO на известния художник и стрийт артист Калоян Илиев-Кокимото. Тя се открива в неделя, 28 септември, от 18.00 часа и може да бъде разгледана в пространството на галерията на столичната ул. „Хан Крум“ 4А до 17 октомври.

„В произведенията си пресъздавам взаимоотношенията между самия мен и хората в условията на манипулирана реалност. Необикновените и помрачени светове, които представям в графики, рисунки, колажи, фотографии и инсталации, са плод както на моите спомени, така и на творчески инвенции“, споделя художникът. В много от творбите му си проличава неговият интерес към различни социални проблеми. Новият световен ред, ролята на съвременните икони в обществото и отношението към животните са само някои от темите, които многократно могат да се открият в работите му. „Минавайки от религия през политика, до ежедневните абсурдни ситуации, аз се интересувам и от по-често срещани емоционални и умствени състояния като нарцисизъм, копнеж за любов и красота. Работя с вече съществуващ визуален материал, който обогатявам със собствени разработки с повествователен характер. Разказвам историите си по нов начин, като насочвам вниманието към някои конкретни аспекти на сюжета и така описвам отново своите преживявания, но този път като зрител“, разказва артистът.

Калоян Илиев-Кокимото е роден през 1979 г. във Варна. Завършва своето художествено образование във Факултета по изобразителни изкуства към Университета „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, придобива магистърска степен в специалност „Графика” (2007) и специализира в графичния департамент на Академията за изящни изкуства „Владислав Стремински“ в град Лодз, Полша (2008). От 2010 г. е член на СБХ.

Кокимото има в биографията си 65 самостоятелни изложби във Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, София, Белгия и Дания. Участвал е в повече от 500 общи изложби по цял свят, във фестивали за съвременно изкуство, ануалета, биеналета и триеналета на графиката, екслибриса и рисунката. Носител е на 16 награди за графика, ex libris и рисунка. Произведенията му са част от 20 колекции в България, Турция, Сърбия, Румъния, Италия, Испания, Полша, Белгия, Холандия, Дания, Уругвай, Тайланд, Япония и Китай.

„Кокимото е естественото продължение на Калоян Илиев и не го изключва, а допълва. Обобщаващо име и характерен образ на артист, който оставя след себе си творчество, което предизвиква всички определения и отбягва всякакви квалификации. Нещо повече – чрез него цели да се освободи от тесногръдието, лицемерието, заблудите и комплексите, толкова характерни за днешното общество. Именно там се прокарват противоречиви мнения и всички онези определения, които използваме, за да опишем истинските, велики и вълнуващи неща, които не виждаме в типичните общоприети образи. На границата с кича и култа към идоли, Кокимото поставя себе си под съмнение, а посредством мултиплицирания си типаж, разобличава собствената си личност“, пише художествената критика за работата на художника.