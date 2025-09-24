Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кокимото коментира новия световен ред в „Ракурси“

Известният художник подрежда в нова изложба графики, рисунки, колажи, фотографии и инсталации

Днес, 12:48
Творбите на Кокимото понякога са близки до комикса, наивизма, тоталния кич.
Творбите на Кокимото понякога са близки до комикса, наивизма, тоталния кич.

Галерия „Ракурси“ представя самостоятелната изложба ECCE HOMO на известния художник и стрийт артист Калоян Илиев-Кокимото. Тя се открива в неделя, 28 септември, от 18.00 часа и може да бъде разгледана в пространството на галерията на столичната ул. „Хан Крум“ 4А до 17 октомври.

„В произведенията си пресъздавам взаимоотношенията между самия мен и хората в условията на манипулирана реалност. Необикновените и помрачени светове, които представям в графики, рисунки, колажи, фотографии и инсталации, са плод както на моите спомени, така и на творчески инвенции“, споделя художникът. В много от творбите му си проличава неговият интерес към различни социални проблеми. Новият световен ред, ролята на съвременните икони в обществото и отношението към животните са само някои от темите, които многократно могат да се открият в работите му. „Минавайки от религия през политика, до ежедневните абсурдни ситуации, аз се интересувам и от по-често срещани емоционални и умствени състояния като нарцисизъм, копнеж за любов и красота. Работя с вече съществуващ визуален материал, който обогатявам със собствени разработки с повествователен характер. Разказвам историите си по нов начин, като насочвам вниманието към някои конкретни аспекти на сюжета и така описвам отново своите преживявания, но този път като зрител“, разказва артистът.             

Калоян Илиев-Кокимото е роден през 1979 г. във Варна. Завършва своето художествено образование във Факултета по изобразителни изкуства към Университета „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, придобива магистърска степен в специалност „Графика” (2007) и специализира в графичния департамент на Академията за изящни изкуства „Владислав Стремински“ в град Лодз, Полша (2008). От 2010 г. е член на СБХ.

Кокимото има в биографията си 65 самостоятелни изложби във Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, София, Белгия и Дания. Участвал е в повече от 500 общи изложби по цял свят, във фестивали за съвременно изкуство, ануалета, биеналета и триеналета на графиката, екслибриса и рисунката. Носител е на 16 награди за графика, ex libris и рисунка. Произведенията му са част от 20 колекции в България, Турция, Сърбия, Румъния, Италия, Испания, Полша, Белгия, Холандия, Дания, Уругвай, Тайланд, Япония и Китай.

„Кокимото е естественото продължение на Калоян Илиев и не го изключва, а допълва. Обобщаващо име и характерен образ на артист, който оставя след себе си творчество, което предизвиква всички определения и отбягва всякакви квалификации. Нещо повече – чрез него цели да се освободи от тесногръдието, лицемерието, заблудите и комплексите, толкова характерни за днешното общество. Именно там се прокарват противоречиви мнения и всички онези определения, които използваме, за да опишем истинските, велики и вълнуващи неща, които не виждаме в типичните общоприети образи. На границата с кича и култа към идоли, Кокимото поставя себе си под съмнение, а посредством мултиплицирания си типаж, разобличава собствената си личност“, пише художествената критика за работата на художника.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Калоян Илиев-Кокимото, галерия Ракурси

Още новини по темата

Христо Кърджилов населява с ангелозаври галерия "Ракурси"
01 Септ. 2025

Скулпторът Бойко Митков прелита „През времето“ за 70-годишнината си
10 Юли 2025

Психонавтът на Явор Боянов се носи сред експлозии от цветове
10 Юни 2025

Рада Цанкова ни озарява с „Усмивката на Буда“
17 Апр. 2025

Картините пъзели на Чавдар Гюзелев изложени за разгадаване в „Ракурси“
09 Март 2025

Живописци си играят с огъня в галерия „Ракурси“
15 Февр. 2025

Дизайнерът на Найджъл Кенеди показва живопис в „Ракурси“
23 Яну. 2025

Французинът Zaïzaï открива първа изложба колажи в София
30 Дек. 2024

Трима именити автори обещават културен шок в „Ракурси“
06 Дек. 2024

Жрицата на модата от рисувана коприна възкръсва с живопис
12 Ноем. 2024

Кокимото опъва въже между звяра и Свръхчовека на Ницше
27 Март 2024

Валентин Ангелов възпява в багри слънчева Тоскана
23 Февр. 2024

Явора Петрова разкрива творческия си процес с ескизи
21 Яну. 2024

Природолюбителят Греди Асса ни събира „Край езерото“
07 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар