Христо Кърджилов населява с ангелозаври галерия "Ракурси"

На откриването на изложбата авторът ще представи и новия си роман

Днес, 16:47
Ангелозаврите, създадени от фантазията на Христо Кърджилов, ще могат да се видят в "Ракурси" от 10 до 25 септември.
Самостоятелна изложба живопис на известния художник Христо Кърджилов, наречена "Ангелозавър", представя столичната галерия "Ракурси". Тя се открива на 10 септември на адрес ул. „Хан Крум“ 4а и може да бъде разгледана там до 25 септември. В рамките на събитието премиера ще има и едноименният нов роман на автора, който излиза с марката на издателство "Рива".

"Често, когато спирам да рисувам, си мисля, че художникът първо създава своите светове, сетне ги разбива и после ги подрежда обратно с усмивка и сериозна четка. Това обаче не е изкуство, а визуално заклинание и неутолима воля за друго битие. Хубаво ще бъде, ако картините ми отвеждат зрителя към усещането на пресънувана театрална сцена, проектирана в реалност на интуитивна физика на съзнанието, съставена от динамични форми, преливащи цветови потоци и геометрични структури", разсъждава бащата на актрисата Радина Кърджилова.

Според него картината трябва да напомня визуален превод на музикално произведение и всеки елемент "да съществува в танц" със следващия. "Понякога ме питат дали изобразените от мен фигури са свидетели или жертви на тази техно-мистична екосистема: стоящи в гръб, без да очакват никого между безмълвието на антични колони; оплетени в лозите и лианите на отчуждение и самоизолация; отблъскващи светлината и дишащи синтетичен въздух. Сякаш някой далечен демиург се е опитал да създаде друг живот по своему, по някаква негова инженерна схема", тайнствено отбелязва художникът, добавяйки, че мнозина биха признали, че този демиург се е справил добре. А защо да не предположим, че Ангелозавърът – наполовина ангел, наполовина тиранозавър – може да е и самият художник, който балансира между полета и терзанията на творчеството?!... 

Романа "Ангелозавър" Христо Кърджилов описва като рисувани думи на фрагментиран спомен от възторга на Сътворението; като музей на генетичното страдание, което поставя читателя на ръба между времето и мястото, където реалността е предвкусване за разпад, и само усърдието на гледащия може да я задържи и евентуално продължи. "Иска ми се зрителят на тези страници да е навигатор на автора, да го води в разтопеното време на историята, отляла се далеч в миналото, и ведно с него да се завъртим в огледалната зала на текстовото изкуство, като станем заедно митологични пътешественици", предлага художникът, който борави с думите не по-малко интригуващо, отколкото с туша и четката. "Този роман е написан не да дава отговори, а да отложи въпросите толкова мъчително красиво, че да искаш да си ги задаваш пак и отново", обобщава авторът.

Христо Кърджилов е роден през 1952 г. в София. През 1978-а завършва специалност "Илюстрация и оформяне на книгата" в Националната художествена академия и до 1982 г. работи предимно в тази сфера. През 1978 г. участва в основаването на първото в България списание за комикси – "Дъга". До днес се изявява в областта на графиката, акварела, рисунката и живописта. Името му присъства в почти всички издания на най-престижните графични биеналета в Европа и света. Много негови творби са собственост на галерии и частни колекции в страната и чужбина. Освен у нас, Кърджилов е имал самостоятелни изложби в Китай, Индия, Япония, Франция, Словакия и др. Носител е на десетки награди за графика, илюстрация, сатира. Като писател досега има 5 издадени книги.

