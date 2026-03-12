Медия без
Емоция и геометрия си дават среща в "Нюанс"

Изложбата на Нина и Иво Петрови откроява личните им живописни стратегии

Днес, 18:40
Творба на Иво Петров от новата изложба в "Нюанс".
Галерия "Нюанс" представя изложба живопис на художниците Нина и Иво Петрови – творчески тандем, в чиито произведения се срещат различни живописни езици, обединени от общото чувствително отношение към образа, пространството и съвременната визуална култура. Вернисажът за откриването е във вторник, 17 март, от 18.00 часа в добре познатото столично арт пространство на адрес ул. "Иван Денкоглу" 42.

В експозицията са включени нови творби, които демонстрират характерните жанрови и тематични полета в работата на двамата автори, интерпретирани през личния им художествен почерк. Макар да работят в близка творческа среда, Нина и Иво Петрови развиват ясно различими живописни стратегии.

Живописта на Нина Петрова се отличава с интуитивен и емоционален подход към формата. В част от нейните картини фигурата и портретният образ се появяват като носители на психологическо състояние и вътрешна атмосфера, а вниманието е насочено към личността и нейното присъствие на платното. Цветът играе ключова роля – той се използва свободно и чувствително като средство за изразяване на настроение и емоция.

В живописта на Иво Петров се откроява вниманието към композицията и ясната подреденост на формите. Неговите картини често тръгват от реални наблюдения и фигурни ситуации, които впоследствие се трансформират в очетливо организирани живописни конструкции. В тях могат да се открият фини препратки към естетиката на арт деко – в ритъма на формите, декоративната стилизация и стремежа към баланс между елегантност и геометрична прецизност. Със своята динамика, ритъм и цветова импровизация картините му носят и своеобразно джазово усещане, напомнящо свободата и импровизационния дух на музиката.

Съвместното представяне на двамата художници подчертава именно този диалог между различни художествени нагласи – между интуитивната експресивност и композиционната дисциплина. В пространството на галерията техните произведения създават обща визуална среда, в която жанровете на съвременната живопис се превръщат в повод за индивидуални интерпретации.

Творбите на Иво и Нина Петрови ще останат в "Нюанс" до 9 април.

Портрет на Нина Петрова
Малките балеринки на Ива
Характерна картина на Иво Петров
Ключови думи:

Нина и Иво Петрови, галерия Нюанс, изложба живопис

