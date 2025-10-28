Министър Бачев заплашил да съди кмета на "Изгрев"

Скандалът около министъра на културата Мариан Бачев и започналата проверка в частната му театрална школа се разраства. Кметът на община "Изгрев", на чиято територия се намира "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, обяви, че министърът се опитва да го заплашва със съд. Преподавател от въпросната школа - Росен Белов, преди дни бе задържан заради сигнал за съучастие в насилие над 20-годишен младеж. Още на 26 октомври кметът нареди проверка на театралната работилница. А днес е първото съдебно заседание по случая, който разтресе държавата.

Район "Изгрев" проверява театралната работилница на културния министър Район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов.

"Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата, и ще продължа да го правя", написа в профила си във Фейсбук кметът Делян Георгиев.

"Проверката на дейността на театралната школа, подслонена в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936”, чиито преподавател бе забъркан в публичен скандал, ще продължи до края. За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му е представляващ фондацията, майка му е член на управителния съвет а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам", заявява още кметът.

Министър Бачев е играл снощи в пиеса на арестувания театрал Министърът на културата Мариан Бачев е участвал снощи в Пловдив в качеството си на артист в пиесата "Познай кой ще дойде на вечеря? чийто режисьор е Росен Белов.

"Интересно е как министърът, който “няма нищо общо” (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район “Изгрев” на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов..., общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговарям. Не виждам какво лошо има в това, ако човек е сигурен, че всичко му е “по закон”?", подчертава още д-р Делян Георгиев.

По-рано и Бачев публикува изявление във фейсбук, в което твърди, че е научил от социалните мрежи за проверката на театралната работилница. И посочва, че очаква "резултатите от проверката да бъдат изнесени публично". Министърът изтъква, че родителите на децата, обучавани в школата, са подкрепили работата й в писма до районния кмет и до ръководството на читалището.

В същото време доктор Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцки модел и мъж, който бил част от Френския легион, се изправят пред Софийският градски съд. Там се гледа мярката за неотклонение на четиримата, обвинени за принуда с оръжие към 20-годишно момче.

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа". Това заяви дългогодишният председател на пациентска организация - доктор Станимир Хасърджиев, при влизането си в съдебната зала. Той допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той е подал срещу член на Надзорния съвет на здравната каса, извика в съдебните коридори Хасърджиев и обяви, че именно този сигнал е предизвикало изфабрикуване на показания срещу него

Съдебното заседание не тръгна веднага, защото гръцкият модел, който е под домашен арест, не се яви в съдебната зала. Оказва се, че той е сменил адреса си и така не е получил призовка за днешното заседание. По-късно гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев се появи в съда и каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал. Пред журналисти гъркът разказа, че просто живеел във въпросния апартамент на Хасърджиев. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало, твърди моделът.

Заседанието по мерките за неотклонение се проведе при закрити врата заради „интимни подробности“.

В момента двама от задържаните са с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Техните адвокати искат да излязат на свобода. Другите двама са с мярка за неотклонение за „домашен арест“. Тяхната мярка пък се обжалва от прокуратурата, като от обвинението искат и те да влязат зад решетките.

По информация на bTV до арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че четирима мъже са го държали по принуда в апартамент.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга. Младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка. Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

До момента не става ясно защо МВР и прокуратурата са се задействали едва месец след случката, както и защо това се случи едва след като майката направи случая публичен.