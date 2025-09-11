Медия без
И Унгария "изневери" на "Газпром"

Будапеща подписа рекорден 10-годишен договор с "Шел"

Днес, 13:24
Петер Сиярто
Петер Сиярто

Унгария подписа рекорден газов договор с Shell. Той е за срок от 10 години и предвижда внос на 2 млрд. куб метра природен газ годишно от 2026 г. нататък 

С новината се похвали самият министър на външните работи Петер Сиярто. "Унгария сключи най-големия си дългосрочен договор със западен доставчик на природен газ", написа той в профила си във Facebook.

Сделката е ключова за енергийната сигурност на страната, тъй като „привлича нови ресурси и в същото време запазва съществуващите“, изтъква министърът, като добавя, че Будапеща ще продължи да разнообразява източниците си на природен газ.

Не е ясно как тези нови планове ще се отразят на доставките, които Унгария получава по Турски/Балкански поток. В момента страната разчита основно на руски газ, като само през 2024 г. е получила по дългосрочни договори с „Газпром“ над 8 млрд. куб. метра, транспортирани през България и Сърбия.

И тук, и там

През юни министър Сиярто заяви, че диверсификацията не означава, че Унгария няма да купува и руски газ. Явно Будапеща смята да печели, като препродава част от доставените от "Газпром" количества. Унгария реекспортира например около 2 млрд. куб. м за Словакия. Двете страни остават енергийно силно зависими от Русия, заради което търпят тежки критики от партньорите си от ЕС. 

