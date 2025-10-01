Световният добив на газ ще е с близо 2% годишен ръст

Добивът на природен газ в света през 2025 г. ще нарасне с 1,8% - главно благодарение на високите показатели в Северна Америка, прогнозира Форумът на страните износителки на газ (ФСИГ) в свой доклад.

Според данните за август добивът на газ в САЩ се е увеличил с малко над 4,1% на годишна база до 93,9 милиарда кубични метра. За това са допринесли възстановяването на цените на Henry Hub и разширяването на износа на втечнен природен газ (ВПГ).

В същото време в Азиатско-тихоокеанския регион се отбелязва умерен ръст от 0,6% на годишна база, преди всичко заради увеличението на добива в Китай.

В Латинска Америка и Карибския басейн ръстът е 1.8%, обусловен от рекордния месечен добив в Аржентина и Бразилия.

А в Европа има спад, като добивът на газ е намалял с 5,5% за година - до 15,2 милиарда кубични метра през юли 2025 г., поради свиване на производството в Норвегия.