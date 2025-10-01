Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Световният добив на газ ще е с близо 2% годишен ръст

Северна Америка е локомотив на увеличеното производство

Днес, 11:39
Спадът в Европа е заради лятното свиване на добивите в Норвегия.
Спадът в Европа е заради лятното свиване на добивите в Норвегия.

Добивът на природен газ в света през 2025 г. ще нарасне с 1,8% -  главно благодарение на високите показатели в Северна Америка, прогнозира Форумът на страните износителки на газ (ФСИГ) в свой доклад.
Според данните за август добивът на газ в САЩ се е увеличил с малко над 4,1% на годишна база до 93,9 милиарда кубични метра. За това са допринесли възстановяването на цените на Henry Hub и разширяването на износа на втечнен природен газ (ВПГ).
В същото време в Азиатско-тихоокеанския регион се отбелязва умерен ръст от 0,6% на годишна база, преди всичко заради  увеличението на добива в Китай. 

В Латинска Америка и Карибския басейн ръстът е 1.8%, обусловен от рекордния месечен добив в Аржентина и Бразилия.

А в Европа има спад, като добивът на газ е намалял с 5,5% за година - до 15,2 милиарда кубични метра през юли 2025 г., поради свиване на производството в Норвегия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

природен газ

Още новини по темата

Фирма от САЩ зарежда камионите си за боклук от... сметищата

20 Септ. 2025

Природният газ надхвърли 35% от целия износ на Азербайджан

19 Септ. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

И Унгария "изневери" на "Газпром"
11 Септ. 2025

10 страни държат над 75% от световните запаси на природен газ

10 Септ. 2025

ЕС подготвя забрана за внос на руски газ, маскиран като транзитен
06 Септ. 2025

Природният газ не е мираж, а триаж
22 Авг. 2025

Цената на природния газ от "Булгаргаз" пада с 3.8% през август
31 Юли 2025

OMV Petrom откри ново голямо находище на природен газ

15 Юли 2025

Пет крайъгълни камъка на умната енергийна политика

07 Юли 2025

КЕВР оряза значително заявките за по-скъпи ток и парно от 1 юли
01 Юли 2025

ЕК забранява руския газ, но прави изключение за "Турски поток"
18 Юни 2025

Супермита заплашват руските газови магистрали към Европа
09 Юни 2025

Югоизточна Азия избира природния газ пред зеления пиар
28 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар