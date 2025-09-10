10 страни държат над 75% от световните запаси на природен газ

Едва 10 държави на планетата разполагат с над 3/4 от световните запаси на природен газ. Digitalphablet разкрива кои са страните от топ 10, които държат над 75% от газовото богатство* :

Русия поддържа водещата си позиция по отношение на запасите от природен газ в световен мащаб с впечатляващите 1688 трилиона кубически фута. Това е близо една четвърт от глобалните запаси. Благодарение на огромните си сибирски находища Русия остава ключов играч на международния пазар - роля, подхранвана от нарастващото глобално търсене на по-чисти енергийни източници.



Иран се нарежда на второ място с приблизително 1201 трилиона кубически фута запаси от природен газ - ключов актив на фона на текущите геополитически развития, основа за регионалното влияние на Техеран. Въпреки санкциите и ограниченията за износ страната се стреми да разширява експортния си капацитет към съседни страни и отвъд тях, за да укрепва геополитическата си роля. .

Катар е трети в класацията с около 871 трилиона кубически фута природен газ - 12,5% от световните запаси. Малката държава е основен глобален доставчик на втечнен природен газ (ВПГ) благодарение на значителните си запаси и усъвършенстваната ВПГ инфраструктура. Стратегическите инвестиции на Катар и ефективните производствени съоръжения затвърдиха ролята му на ключов доставчик на световния енергиен пазар, особено за Европа и Азия.

САЩ се нареждат на четвърто място със запаси от 368 трилиона кубически фута. Щатите буквално трансформираха енергийния си пейзаж през последното десетилетие, като се превърнаха в един от водещите износители на ВПГ благодарение на инвестициите в производство на шистов газ.

Саудитска Арабия също е развиващ се играч на газовия пазар. Притежава приблизително 294 трилиона кубически фута запаси. Традиционно известно с огромното си петролно богатство, кралството инвестира все по-сериозно в природен газ, за да диверсифицира енергийните си ресурси и да намали зависимостта си от петрола. Тези запаси подкрепят вътрешните енергийни нужди и са неразделна част от националния план за модернизиране на икономиката „Визия 2030“.

Туркменистан e с огромен, но неразвит потенциал - запасите му от природен газ достигат около 265 трилиона куб. фута. Държавата, разположена в Централна Азия е изправена пред предизвикателства поради геополитически проблеми и инфраструктурни ограничения. Въпреки това Туркменистан е важен регионален доставчик на газ с възможности за голям с чуждестранни инвестиции и проекти за газопроводи.

Обединените арабски емирства притежават приблизително 215 трилиона кубически фута природен газ. Въпреки че са известни предимно с петролната си индустрия, ОАЕ активно развиват сектора си за природен газ, за да отговорят на нарастващото вътрешно търсене на енергия и в подкрепа на амбициозните си планове за диверсификация. С инвестции и в "зелени" мощности страната се позиционира като като регионален енергиен център.

Венецуела разполага с около 197 трилиона куб. фута природен газ и е важен играч на световния пазар. Но тези резерви не се използват пълноценно заради икономически кризи и политическата нестабилност.



Нигерия, която има приблизително 180 трилиона куб. фута природен газ, оформя "голямата десетка". Традиционно засенчено от петролното богатство, производството на природен газ идва на фокус като част от стратегията на страната за диверсификация на икономиката. Запасите на Нигерия са обещаващи не само за вътрешните енергийни нужди, но и за регионалния износ, като повишават енергийната сигурност на Западна Африка.

Останалата част от света заедно притежава около 1674 трилиона кубически фута газови резерви, което представлява приблизително 24,1% от световните запаси. Държавите в Африка, Азия и други региони започват да проучват и разработват своите ресурси, за да задоволят нарастващите енергийни нужди, което отразява широкия и разнообразен глобален пейзаж на развитието на природния газ.

* Източници: Администрация за енергийна информация, British Petroleum (BP), 2025 г.