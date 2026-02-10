Всяка дреха в ЕС ще има цифров "паспорт"

Някои компании вече са въвели дигитални паспорти за своите изделия.

Компаниите от текстилния бранш в ЕС се готвят за сериозно затягане на изискванията към тяхното производство. Нов еврорегламент въвежда задължителен дигитален паспорт за всеки артикул (или серия), забрана за унищожаване на нови, но непродадени дрехи, обувки, аксесоари, както и подаване на отчети за бракуваните количества.

Цифровият "паспорт", който от лятото на 2027 г. ще стане задължителен за всички фабрики в ЕК, вкл. и България, ще се съдържа в QR код. Така после вече в магазина всеки купувач ще може да прочете през смартфона си от какви материали е избраната стока - рокля, риза, пола, палто, какви химикали са използвани при обработката, как се глади и пере и др.

Смисълът на паспорта по отношение на производителите е да дисциплинира фабриките и да ги насърчи да ползват качествени материали, които да са едновременно издръжливи и лесно да се рециклират.

Наред с това се въвежда и забрана за унищожаване на залежали стоки, които отиват "на боклука". Данните са стряскащи - става дума за огромни количества. Всяка година 4-9% от непродадените дрехи в Европа се превръщат в отпадък и се унищожават, посочват от Европейската комисия. Само във Франция ежегодно се унищожават залежали текстил и плетива на стойност 630 милиона евро.

По оценки на Брюксел гражданите на ЕС всяка година изхвърлят близо 6 млн. тона текстил, като едва една четвърт от тях се рециклират. Освен че е гигантско разхищение, процесът на унищожаване е виновен за отделянето на около 5,6 милиона тона емисии въглероден диоксид (CO2).

Ето какво предвижда предвижда Регламент (ЕС) 2024/1781 от 13 юни 2024 г.

ЕС официално забранява изхвърлянето или изгарянето на нови, непродадени дрехи и обувки:

За големи компании забраната влиза в сила от 19 юли 2026 г. За средни предприятия срокът е удължен до 2030 г. Унищожаване ще се допуска само при доказани повреди или рискове за здравето и безопасността.

Предвижда се въвеждане на дигитален продуктов паспорт (DPP). Всяка дреха ще трябва да има такъв паспорт, достъпен чрез QR код, с информация откъде идва материалът, какви химикали са използвани, може ли дрехата да бъде поправена, рециклирана и т.н.

Кой, къде, какво

Паспортът се допълва през целия живот на дрехата.

Първо, още на етап дизайн и производство на изделието се въвеждат данни за използваните тъкани, влакна, оцветители, както и информация за произхода на суровините.

За всяка партида облекла или конкретен артикул се създава уникален дигитален паспорт под формата на QR код (или линк), който съдържа информация за материалите, технологиите на изработка и показателите за устойчивост.

Шивашки цехове, доставчици на платове и търговци на едро добавят в паспорта данни за превоза, складирането, издадени сертификати (като EU Ecolabel, OEKO-TEX, GOTS).

Търговците на дребно и бутиците получават данни за колекциите, размерите и характеристиките на артикулите. Сервизните центрове имат достъп до указания за поправки, преправяне или рециклиране.

Чрез QR кода крайните клиенти четат подробности за състава на дрехата, указания за пране и поддръжка, както и информация за устойчивото ѝ производство.

При връщане или събиране за рециклиране паспортът отново се актуализира, като се отбелязва повторната употреба, трансформацията на материалите или включването им в нов производствен цикъл.

Още изисквания

От февруари 2027 г. компаниите ще трябва да публикуват годишни отчети за това колко стока са изтеглили от пазара и защо. Те ще трябва да обясняват какви стъпки са предприели за повторна употреба, дарение или рециклиране като алтернатива на изхвърянето.

Въвеждат се нови изисквания за "екодизайн" (изисквания за дълголетие): продуктите трябва да бъдат:

по-издръжливи - да издържат на повече цикли на пране,

да са лесни за рециклиране (това означава да се ограничи смесването на много различни видове нишки, което затруднява преработката "от влакно към влакно").

- да не се използват опасни вещества - микропластмаса, токсични багрила.