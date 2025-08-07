Вместо разследване за картел КЗК ще прави анализ на екотаксите

Хладилници и перални ще поскъпнат с близо 100 лв. заради новите такси за оползотворяване, които трябва да плащат производители и вносители.

След като екоминистерството отказа да се намеси в казуса с драстично увеличените преди два месеца на такси за оползотворяване на излязла от употреба черна и бяла техника, сега Комисията за защита на конкуренцията обяви, че ще анализира ситуацията.

Антимонополната комисия информира, че започва секторен анализ на конкурентната среда на пазара, свързан с управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Ще бъде изследвана цялата верига – от пускането на пазара на електрическо и електронно оборудване до дейностите по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

КЗК вече е направила предварително проучване след подаден сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България за едновременното повишение на екотаксите от 8 до 10 пъти от лицензираните фирми за оползотворяване.

От АИКБ първи алармираха за драстичния скок на тези такси, което от една страна ще влоши конкурентоспособността на производителите и търговците от засегнатите сектори, а от друга - сериозно ще оскъпи черната и бялата техника за крайните потребители. От организацията посочиха, че в началото на юни три от четирите частни организации за оползотворяване на излезли от употреба електроуреди и електроника внезапно и едновременно са повишили със 700-900% екотаксите, които събират от производители и вносители. И тъй като продуктовата такса не зависи от цената, а се изчислява на килограм, на практика поскъпването ще удари най-бедните домакинства, които обикновено купуват по-евтини печки, хладилници, телевизори и друга техника. Сметките показват, че един хладилник например със средно тегло 60 килограма, ще се оскъпи с 80 до 100 лева заради новата екотакса.

Работодателската организация поиска КЗК да започне разследване за картелно споразумение, но вместо това антимонополната комисия е решила да прави секторен анализ.

Министърът на околната среда Манол Генов (бивш депутат от БСП), който пряко отговоря за дейността на оползотворяващите организации, вече показа, че е на тяхна страна. Според него внушенията за огромен скок в размера на продуктовите такси, оттам и на цените на електрическите уреди, са неоснователни. Генов обяви, че размерът на продуктовата такса за този вид стоки не е променян от 2008 г. и заради това нивото на оползотворяването на отпадъците от тях (излязлата от употреба техника) било най-ниското сред останалите европейски страни - до 10 пъти по-ниски от таксите в Германия и Австрия, както и от таксите в Румъния. Екоминистърът дори призова екодобавката в цената на всеки отделен продукт да бъде за сметка на фирмените печалби на производители и вносители, като обяви, че сред тях има 250 фирми, които изобщо не са плащали такива такси.

Това поведение предизвика остра реакция от страна на опозицията. От "Демократична България" обвиниха екоминистъра и цялото управление, че защитава интересите на известен сенчест бизнесмен, който вече придобил, под една или друга форма, три от оползотворяващите компании, които вдигат екотаксите.

КЗК посочва, че към настоящия момент организациите за оползотворяване с действащи лицензи са: „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД , „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД и „ЕКОБУЛТЕХ“ АД.

За периода от началото на 2023 г. до настоящия момент две организации са с прекратено разрешение: „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД – прекратено поради изтичане на срока на разрешението; - „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД - прекратено по искане на дружеството.

"Противоположните твърдения на засегнатите страни, както и спецификите, и характеристиките на пазара, водят до извода, че е необходимо извършване на по-детайлно и всеобхватно проучване на поведението на участниците на различните нива, на цялостна оценка на конкурентната среда и на причините и факторите за повишението на лицензионните възнаграждения", се казва в съобщението на КЗК.

На базата на резултатите комисията щяла да прецени дали са необходими последващи мерки.