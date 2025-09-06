Медия без
Гръцкият премиер обяви значителни намаления на данъците

06 Септ. 2025
Премиерът представи данъчните промени при откриването на Международния панаир в Солун
EPA/BGNES
Премиерът представи данъчните промени при откриването на Международния панаир в Солун

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви в събота вечерта щедри данъчни облекчения върху доходите, насочени към подпомагане на домакинствата с деца. Това е част от данъчна реформа на стойност 1,6 милиарда евро, съобщи Ройтерс.

Данъчните намаления, представени по време на ежегодната му реч за икономическата политика при откриването на Солунския панаир, идват на фона на усилията на правителството му да спре спада в популярността си, предизвикан от продължаващата криза с високите разходи за живот и обвинения в корупция.

Силният икономически растеж, по-високият от очакваното бюджетен излишък и по-ефективното събиране на данъци ще финансират пакета, който ще влезе в сила през 2026 г., каза Мицотакис.

„Всички добре знаем, че гърците се борят да свържат двата края. Затова нашият безусловен приоритет е да укрепим доходите им,“ заяви той.

След дълговата криза от 2009–2018 г., белязана от години икономически трудности, икономиката на Гърция – движена от туризма – се е възстановила и се приближава към предишните си равнища. Но страната остава най-задлъжнялата в Европа, а разполагаемите доходи все още изостават от средното за ЕС заради растящите цени на енергията, храните и жилищата, които подкопават покупателната способност, въпреки кумулативното увеличение на минималната заплата с 35%.

Данъчната реформа включва намаление на ставките с два процентни пункта за всички доходни групи и нулев данък за семейства с ниски доходи и четири деца – на фона на спадащата раждаемост и растящите разходи за жилище.

Данък общ доход за младите хора също намалява значително. До 25-годишните с годишен доход до 20 000 евро данъкът става нулев. От 26 до 30 години ставката става 9% (вместо сегашните 22%).

Мицотакис обяви също увеличение на пенсиите, както и премахване на данъка върху недвижими имоти в отдалечени райони, за да се насърчат младите хора да напуснат големите градове и да се преместят в провинцията.

Рейтинът на център-дясната партия „Нова демокрация“ на Мицотакис падна до около 22–25% в социологическите проучвания от юни насам, спрямо 41% от гласовете, които спечели през 2019 г., когато дойде на власт с обещания за по-справедливо разпределение на плодовете на икономическия растеж.

Хиляди хора участваха в отделни протести, организирани от синдикати в Солун, настоявайки за по-високи заплати и достойни условия на живот.

 

