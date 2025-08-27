24-часова стачка блокира Гърция в четвъртък

EPA/BGNES Протестът ще е в четвъртък на площад "Синтагма". Снимката е от първомайска демонстрация там

Гръцките синдикати обявиха 24-часова стачка на държавните служители в знак на протест срещу нов проектозакон, който предвижда удължаване на работното време. Законопроектът ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в парламента в четвъртък и предизвика вълна от недоволство както сред работещите, така и сред опозиционните партии. Авиодиспечерите също обявиха, ме спират работа за 4 часа и толкова време няма да има полети, но първоинстанционен съд в Атина обяви стачката им за незаконна, съобщава „Катимерини“. Това би трябвало да означава, че планираните полети ще се осъществят по график.

Очаква се да спрат фериботите, съобщиха гръцките медии.

Министерството на труда защити предложените промени с аргумента, че те ще осигурят по-голяма гъвкавост на работното време, което ще е от полза за служителите: „Целта е да се създадат условия, при които работещите могат по-лесно да балансират между професионалния и личния си живот,“ заявиха от ведомството.

Опозиционните партии остро разкритикуваха законопроекта. Според тях работодателите ще могат да въвеждат до 13-часов работен ден. Служителите могат да бъдат уволнявани при несъгласие с новите условия. "Законът легализира прекомерно натоварване, без реални гаранции за защита на работника. Това не е модернизация, а връщане към индустриалната епоха,“ заяви представител на опозицията.

Проектозаконът включва възможност за четиридневна работна седмица, но с по 10 работни часа на ден. Правителството твърди, че това ще даде на родителите повече свободно време.

Икономисти смятат, че при удължени смени над 10 часа служителите ще могат да получават по-високо възнаграждение, особено в сектори като туризма, където работата е сезонна и натоварена.

В отговор на проектозакона синдикатите обявиха 24-часова национална стачка. Засегнати ще бъдат държавни институции, транспорт, образование. Очакват се масови протести в Атина и други големи градове. В Атина е обявен масов протест на площад "Синтагма".