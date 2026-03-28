Арестуваха рускиня за купуване на гласове в Стара Загора

Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. Това съобщи на страницата си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Пандев.

Сигналът е бил получен по електронната поща на ОДМВР Стара Загора. При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районна Прокуратура Стара Загора.

Пандев се похвали и, че след нов сигнал, подаден от граждани, е бил арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище.

Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена на лица. По думите на Кандев се извършват разпити пред съдия. От последните му твърдения и съобщения излиза, че в момента се пазаруват гласове по около 30-40 евро на вот.

През последните дни получавам хиляди сигнали в социалните мрежи. За да можем обаче да реагираме бързо и ефективно, е от съществено значение те да бъдат подавани и по официалния ред, посочва Кандев в трета публикация, предаде БТА.

Категорично заявявам, че всеки постъпил сигнал в органите на МВР ще бъде внимателно проверен и ще получи адекватен и навременен отговор. Няма да има подминати случаи, добавя той.