Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Арестуваха рускиня за купуване на гласове в Стара Загора

Задържан е и кмет на търговищко село, похвали се още главният секретар на вътрешното министерство

28 Март 2026
Георги Пандев
Нова тв
Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. Това съобщи на страницата си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Пандев. 

Сигналът е бил получен по електронната поща на ОДМВР Стара Загора. При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районна Прокуратура Стара Загора.

Пандев се похвали и, че след нов сигнал, подаден от граждани, е бил арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище.

Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена на лица. По думите на Кандев се извършват разпити пред съдия. От последните му твърдения и съобщения излиза, че в момента се пазаруват гласове по около 30-40 евро на вот.

През последните дни получавам хиляди сигнали в социалните мрежи. За да можем обаче да реагираме бързо и ефективно, е от съществено значение те да бъдат подавани и по официалния ред, посочва Кандев в трета публикация, предаде БТА.

Категорично заявявам, че всеки постъпил сигнал в органите на МВР ще бъде внимателно проверен и ще получи адекватен и навременен отговор. Няма да има подминати случаи, добавя той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

купуване на гласове

Още новини по темата

Главният секретар на МВР: Купувачи на гласове са в листите за депутати
25 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Осъден кмет най-после беше отстранен от поста
15 Февр. 2026

Кмет с присъда продължава да управлява
08 Февр. 2026

Мъж беше осъден за двойно гласуване за НС

06 Апр. 2025

Съпруг и син на кметица от ГЕРБ получиха присъди за купен вот
16 Ноем. 2024

Купеният вот стана удобно алиби за провала на ПП-ДБ
01 Ноем. 2024

Съд даде първа присъда за купуване на гласове за новия парламент
28 Окт. 2024

"Списък за пилета" - дело за купуване на гласове приключи след 10 години
17 Окт. 2024

На всеки 5 акции МВР арестува по 1 за купуване на гласове
15 Окт. 2024

СДВР разследва БНС на Расате за изборна измама
08 Окт. 2024

Най-много гласове се купуват в София и Бургас
01 Юни 2024

Полиция атакува и "Факултета" в акция срещу купения вот
31 Май 2024

Полицията извърши масови арести в София заради купуване на гласове

22 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?