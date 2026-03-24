Главният секретар на МВР: Купувачи на гласове са в листите за депутати

Купавачи на гласове са в листите на политически партии като кандидат-депутати на неизбираеми места само, за да се сдобият с имунитет. Това обяви в интервю за Радио "Свободна Европа" и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Този имунитет затруднява много работата на МВР при разследването на купуването на гласове, заяви той. Веднага след това Кандев каза, че все пак службите имат необходимия инструментариум да се работи и по тези лица. "Затова искам да уверя хората, че всеки, който е нарушил закона, не трябва да е спокоен", заяви още главният секретар на вътрешното министерство.

Имунитетът на кандидат-депутатите не дава възможност съответните лица да бъдат разследвани без той да е свален. Специално на кандидат-депутатите имунитета се сваля от ЦИК по искане на главния прокурор. До момента искане за сваляне на такъв имунитет не е известно да има. Спрямо въпросните лица не може да има използване на СРС, не може да има досъдебно производство. В такива случаи обичайно се качват на подслушване и следене лица, с които те са близки, за да се събира материал за искане на сваляне на имунитет.

Кандев обяви, че има и практика за купуване на гласове срещу храна. Той разказа за случай в бедния край в Монтанско, при който е получен сигнал купен глас срещу 10 кокошки. МВР проверило сигнала, оказал се неистински, но преписката все пак била докладвана в прокуратурата.

Кандев обясни, че схемите за купуване били класически, с използване на стотници и десетници. Стотниците възлагали на десетниците колко гласа трябва да купят. Обичайно в последните избори плащанията били не преди, а след изборите. Главният секретар на МВР заяви, че паричните потоци били тръгнали вече, но всичко се наблюдавало от службите и МВР и Кандев обеща, че скоро щяло да има резултати и реализации.

Най-висшият професионален полицай обяви, че той налагал проактивния подход - МВР да е навън, МВР да се среща с гражданите, защото така бил обучен в школата на ФБР и той прилагал наученото. Кандев бил наясно, че кметовете в малките населени места например били най-големите работодатели, но се обърна към хората да не се страхуват и да подават сигнали.

Кандев заяви, че МВР работело по всички, които са нарушили закона. "Ако си нарушил закона, ние ще дойдем до теб, рано или късно", закани се главният секретар на вътрешното министерство.

МВР: Разследванията за купуване на гласове са с 1325% повече МВР се похвали в социалните мрежи с бомбастично покачване в проценти на разследванията, сигналите и предупредителните протоколи за изборни нарушения. Към момента са образувани 57 досъдебни производства, при едва 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г.

Той съобщи, че е разпитван по сигнала на бившия вътрешен министър и настоящ депутат на Делян Пеевски Калин Стоянов, че има натиск и ще има арести на кметове в Кърджалийски. Това станало по нареждане на прокуратурата. "Питаха ме дали познавам Иван Демерджиев и дали съм се срещал с него. Отговорих, че го познавам, но че не съм го виждал", каза Кандев.

Той пак отказа да каже каквото и да е по случая "Петрохан" с аргумента, че само наблюдаващият прокурор може да разреши даването на информация. Каза обаче, че полицаите са извършили огромна по обем работа. Кандев заяви, че ако прокуратурата разреши, то ФБР е готово да даде пълна подкрепа по разследването - техническа помощ, експертиза, всичко.

На въпрос на водещата дали в МВР се дебнат взаимно, дали например министърът е следен, след като се знаело за негови срещи в ресторант, Пандев отговори: "Дръжте се така, сякаш винаги сте под наблюдение". Самият той нямал информация и усещане, че е следен.