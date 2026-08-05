КорупцияЛийкс разкрива какво има в СРС-тата по митническата афера

Булфото Април 2024 г. Петя Банкова и Стефан Димитров (вляво) влизат под засилена полицейска охрана в съдебната зала, за да бъде гледана мярката им за неотклонение.

Контакти с високопоставени полицаи, общински съветници, с главния секретар на МВР и други важни фигури. Това са част от темите, по които са си говорили бившата шефка на митниците Петя Банкова и обвиняемия заедно с нея в т.нар. "митническа афера" Стефан Димитров. Комуникацията им е била прихваната от СРС-та, прилагани от ДАНС.

Това пише Mediapool, като цитира информация, която е част от мащабно изтичане на данни, с които разполага BIRD и предостави достъп на няколко други медии.

Банкова и Димитров са били следени в рамките на оперативна разработка "Сергей", като на Димитров е даден псевдонимът "Фукльото".

От ДАНС твърдят, че има данни, че той е замесен в контрабанда поне от 2021 г., т.е. три години преди прилагането на СРС-тата. С Банкова са имали близки отношения и са поддържали честа комуникация, главно чрез мобилни приложения.

Бившата шефка на митниците беше арестувана през пролетта на 2024 г. Заедно с нея бяха задържани Димитров и баща му Марин Димитров. По-късно обвинения по това разследване бяха повдигнати и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, както и на сочения за крупен контрабандист Никола Николов - Паскал. Както "Сега" разкри неотдавна Паскал сключи споразумение с прокуратурата, получи условна присъда и делото срещу него бе прекратено. Срещу останалите още е висящо. Както и по много други дела, по това прокуратурата не предоставя информация.

Проследената комуникация между Банкова и Димитров е от месеците преди задържането им. Така например на 11 февруари той я е поканил на вечеря заедно с главния секретар Коцев. Банкова обаче отказва тъй като има работа. Друга покана, но за обяд е отправена и няколко седмици по-късно. Банкова отново отказва, пак заради ангажимент по работа. Наред с това обаче е засечен разговор, в който тя заявява, че се надява да могат да се видят "тази седмица".

Извън личната комуникация обаче е говорено и по други теми. В края на март например се обсъждат подробности как да се пусне "Полското карго". Говори се и че за един началник смяна в агенция "Митници" са дадени "50 евра". Освен това Димитров разказва, че ще се вижда с мъж от Хасково, за когото разследващите предполагат, че е бивш общински съветник от ДПС, в миналото разследван и подозиран в контрабанда.

Сред обсъжданите имена се появява и това на Лъчезар Ставрев, смятан за близък до бившия министър на финансите Асен Василев. Той също бе арестуван няколко месеца след Банкова по нейни показания – че е имал участие в корупционна схема в митниците. След няколко месеца в ареста той бе освободен под гаранция и оттогава прокуратурата не е споменавала нищо за обвинението срещу него.

Банкова и Димитров обсъждат и драмите, настанали покрай управляващата сглобка в онзи момент. Тогава ГЕРБ и ПП-ДБ не успяха да се споразумеят за т.нар. ротация и мнозинството се разпадна. Още отпреди това обаче ПП-ДБ настояваха за оставката на вътрешния министър Калин Стоянов. Той обаче имаше подкрепата на ГЕРБ и ДПС и запази поста си. В момента Стоянов е депутат от ДПС, ръководено от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

При първия опит да се състави служебно правителство кандидатът за премиер Горица Кожарева предложи именно Стоянов за служебен министър. Тогавашният президент Румен Радев обаче отказа да го назначи и тогава се стигна до първия кабинет на Димитър Главчев.

Именно в този контекст Димитров пита "какво е станало заради Калин". После ѝ обяснява, че "към мен винаги е бил супер, просто не можа да хване баланса с партиите". После казва, че е имало преговори с президента Радев за нов служебен кабинет, в който вътрешен министър щял да е "белокосият", което от ДАНС тълкуват като бившия министър Бойко Рашков. Банкова пита кой ще е финансов министър и добавя "ако не е нашият, да не се моря и да отменям всички срещи". Тя не споменава имена, но според информацията от лийка, с която и "Сега" се запозна, ДАНС смята, че се "има предвид Асен Василев".

За всички обвиняеми по митническата афера Софийската градска прокуратурата е искала и разкриване на трафични данни, видя "Сега" в изтеклата информация.