Сърбия връща обвинения по митническата афера Никола Николов-Паскал

Той е в едно дело с бившата шефка на митниците Петя Банкова и ексглавният секретар на МВР Живко Коцев

26 Авг. 2025
Никола Николов-Паскал
Сърбия ще екстрадира у нас Никола Николов-Паскал, който е един от обвиняемите по делото за т.нар. митническа ОПГ, съобщават Нова тв. Той е свързан със скандала от април м.г. започнал с ареста и обвиненията на бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова. 

Според Би Ти Ви Паскал ще бъде предаден на българските власти на ГКПП „Калотина“ в сряда преди обед.

Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист от ДАНС и МВР, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно и като аферата в митниците.

Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция“ Петър Субев. 

След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

"СЕГА" припомня:

В разгара на скандала тогавашният и вече бивш шеф на ДАНС Пламен Тончев описа Паскал като незаобиколим  фактор в производството и контрабандата на нелегални цигари. Установено било, че той работи заедно с голям турски контрабандист, който имал контакти по турската граница. През последните месеци Паскал и турчинът започнали разработката на нов канал, при който цигарите се произвеждали вече не в България, а в Турция, защото било по-евтино, и били прекарвани през България, Румъния към Западна Европа, твърдеше още шефът на ДАНС по онова време.

Тончев разказа как в рамките на няколко дни са хванати два тира на един и същи шофьор - веднъж в Румъния с нелегални цигари, после в село Црънча. От думите му не стана ясно къде е този шофьор, как така не е арестуван, какво е направено по тези случаи. Не се разбра и защо досега Паскал не е бил арестуван след като е имало толкова информация в ДАНС.

Има мнения и публикации, че Паскал е станал по-голям в бранша от разстреляните през годините Константин Димитров-Самоковеца и Иван Тодоров-Докторо. Роден е в Димитровград, бивш митничар и за него се знае, че от години живее в съседна Гърция.

Николов до момента не е бил обвиняван и съден. През 2015 г. за пръв път се говори за него, че само за месец е прекарвал през ГКПП "Капитан Андреево"  стока за около 130 млн. лв.

