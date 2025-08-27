Никола Николов - Паскал беше екстрадиран от Сърбия

Соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал бе екстрадиран от Сърбия в България, съобщи Нова тв. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата "Митници", по което обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в "Гранична полиция" Петър Субев. Те са заподозрени в корупция и контрабанда.

Предаването на Паскал е станало през граничен пункт "Калотина". От там той беше конвоиран до следствения арест на бул. "Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението. Прокуратурата може да го задържи до 72 часа без санкция на съд. Досега от държавното обвинение няма официално съобщение по случая.

"Към ноември, когато за последно съм се запознавала с материали по разследването, нямаше никакви доказателства за познаства на Никола Николов с длъжностни лица. Няма нито СРС, нито свидетелски показания, които да говорят за такива познанства, камо ли на такива нива, каквито се споменават. Доходите на клиента ми отдавна са доказани", заяви по-рано в ефира на bTV адвокатът му Галя Гълъбова.

"До момента не съм имала допир до това дело, тъй като няма и законова процедура, по която аз да мога да се запозная. Това се случва единствено когато се вкара искане за мярка за неотклонение или както беше европейската заповед за арест. Нямам информация какви доказателства са се събирали от ноември до настоящия момент“, обясни Гълъбова. Според нея всяка приказка има нужда от лош герой и ролята се е паднала на клиента й. "В случая тази роля бе отредена на г-н Николов. Той никога не е имал съприкосновение с разследващи органи и съдебната система. 30 години да бъде закрилян от различни служби - това наистина звучи митично”, коментира Гълъбова. Според нея доходите на Николов отдава са доказани - клиентът й се занимавал със строителна дейност, фабрика за пелети, и стандарът му на живот не се разминава с доходите.

Гълъбова каза, че е в чужбина и информацията й е оскъдна. Тя все пак е говорила с Николов, който има свободен достъп до телефон.

“Г-н Николов бе в ареста в Белград за 4.5 месеца, след което беше освободен под домашен арест в Белград, в жилище, в което е регистриран. Имаше електронна гривна и е излизал само с разрешение на властите. Има свободен достъп до телефон”, разказа Гълъбова. Тя потвърди информацията, че клиентът й има сериозни здравословни проблеми. Според адвоката на задържания той е напуснал България през март 2024 година именно заради здравословен проблем, а не заради предстоящо наказателно преследване.

"СЕГА" припомня:

В разгара на скандала тогавашният и вече бивш шеф на ДАНС Пламен Тончев описа Паскал като незаобиколим фактор в производството и контрабандата на нелегални цигари. Установено било, че той работи заедно с голям турски контрабандист, който имал контакти по турската граница. През последните месеци Паскал и турчинът започнали разработката на нов канал, при който цигарите се произвеждали вече не в България, а в Турция, защото било по-евтино, и били прекарвани през България, Румъния към Западна Европа.

Тончев разказа как в рамките на няколко дни са хванати два тира на един и същи шофьор - веднъж в Румъния с нелегални цигари, после в село Црънча. От думите му не стана ясно къде е този шофьор, как така не е арестуван, какво е направено по тези случаи. Не се разбра и защо досега Паскал не е бил арестуван, след като е имало толкова информация в ДАНС.

Паскал е роден в Димитровград, бивш митничар и за него се знае, че от години живее в Гърция.

Николов до момента не е бил обвиняван и съден. През 2015 г. за пръв път се заговори за него, като се твърдеше, че само за месец е прекарвал през ГКПП "Капитан Андреево" стока за около 130 млн. лв.