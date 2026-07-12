Футболна класика ще определи втория финалист на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Лаутаро Мартинес ликува бурно, след като е забил третия гол във вратата на Швейцария и е подпечатал класирането на Аржентина за 1/2-финалите на световното първенство.

Истинска футболна класика се оформи във втория 1/2-финал на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, след като за него се класираха Англия и Аржентина. И двата отбора трябваше да минат през 120-минутни мачове, за да преодолеят 1/4-финалите и да стигнат до петия сблъсък помежду си на най-големия футболен форум.

Първи своя двубой тази нощ изиграха англичаните, които осъществиха обрат и елиминираха след продължения Норвегия с 2:1 на ст. "Хард Рок" в Маями. В герой за "трите лъва" се превърна Джуд Белингам, отбелязал и двете попадения - изравнителното в последната минута на първото полувреме и победното в четвъртата минута на първата от двете 15-минутни допълнителни части.

Преди това Андреас Шелдеруп беше открил резултата за скандинавците с изумителен гол в 36-ата мин. В хода на атаката останаха съмнения за нарушение срещу английския капитан Хари Кейн, но намеса на VAR нямаше.

Видео асистент реферите изиграха ключова роля във втората среща тази сутрин, спечелена от аржентинците с 3:1 в продълженията след 1:1 в редовното време на ст. "Ероухед" в Канзас сити. Световните шампиони поведоха още в 10-ата мин. чрез Алексис Мак Алистър, вкарал с глава след центриране на Лионел Меси от корнер.

След това обаче "гаучосите" твърде рано решиха да пестят сили и предоставиха инициативата на съперника. Швейцарците стигнаха до равенството в 67-ата мин., когато Дан Ндой се измъкна след двойно подаване в наказателното поле и от малък ъгъл простреля вратата през краката на Емилиано Мартинес.

В този момент европейският тим играеше по-организирано и по-агресивно, но устремът му беше секнат от огромна глупост на звездния нападател Бреел Емболо. В рамките на половин час той си изкара два жълти картона, втория от които за симулация. Във втората ситуация първо аржентинският бранител Леандро Паредес получи жълт картон за мнимото нарушение, но след сигнал от VAR португалският главен съдия Жоао Пинейро изгледа ТВ повторенията и правилно изгони швейцареца.

Макар да не успя да изтръгне победата до края на редовното време, тимът на Аржентина тотално надигра останалия с 10 души свой съперник в остатъка от мача. Логичното се случи с голове на Хулиан Алварес в 112-ата мин. и на Лаутаро Мартинес в първата отвъд 120-те, когато футболистите на Швейцария вече се бяха хвърлили безогледно в отчаяни нападения.

Сблъсъкът от тежка категория между Англия и Аржентина от 1/2-финалите на Мондиал 2026 ще се състои в сряда (15 юли) от 22:00 ч. българско време на ст. "Мерцедес-Бенц" в Атланта. Предишните четири срещи между два от най-големите футболни врагове на световно първенство бяха през 1966, 1986, 1998 и 2002 г. и родиха кой от кой по-паметни и спорни моменти. Най-емблематични завинаги ще останат Божията ръка на Диего Марадона преди 40 години и червеният картон на Дейвид Бекъм преди 28.

Другият финалист на турнира в Северна Америка ще бъде определен ден по-рано в европейския супердуел между Франция и Испания.