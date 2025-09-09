С 2х147 О`Съливан стана "Играч на месеца"

Живата икона на снукъра Рони О`Съливан получи наградата "Играч на месеца" за август след историческото си представяне на "Саудитския Мастърс" в Джеда. Считан за "най-великия на всички времена" от повечето състезатели и фенове, Ракетата сътвори нов прецедент, реализирайки два максимални брейка в 1/2-финала, преди да загуби финала с решаващ фрейм срещу Нийл Робъртсън.

Двойните 147 дойдоха на път към успеха с 6:3 срещу Крис Уейклин. В същия мач Рони осъществи и още две пълни разчиствания на масата на стойност 142 и 134 точки. В двубоя за титлата 49-годишният англичанин отстъпи с 9:10 пред Гръмотевицата от Мелбърн, след като преди това обърна резултата от 2:7 до 9:8.

Именно австралиецът беше и най-големият конкурент във вота за №1 на месеца. Робъртсън събра 36% от гласовете в анкетата сред останалите състезатели от професионалния тур, докато О`Съливан получи подкрепата на 40% от играчите.

"Благодаря на всички, които са гласували за мен. Като играчи всички ние знаем колко много даваме на нашия спорт", сподели 7-кратният световен шампион. Той е третият лауреат на учредената в началото на настоящия сезон награда след Марко Фу (юни) и Стивън Магуайър (юли).

"Поздравления за Рони, който не спира да ни изумява с изпълненията си - коментира пък Кен Дохърти, председател на профсъюза на играчите (WPBSA Players). - Това, което направи в Джеда, беше просто невероятно и той продължава да вдига летвата за останалите от нас. Беше особено труден месец за спечелване на наградата, тъй като Нийл Робъртсън, Кайрън Уилсън и Сяо Гуодун спечелиха ранкинг турнири. Това само показва колко високо играчите оценяват представянето на Рони в полуфинала срещу Крис Уейклин."