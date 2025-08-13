Селби стана петият член на "Клуб 900" в снукъра

Марк Селби се превърна в едва петия играч, достигнал 900 сенчъри брейка в кариерата си в професионалния снукър. Веселяка от Лестър постигна своята юбилейна стотачка при загубата си с 4:6 срещу Нийл Робъртсън на 1/8-финалите на ранкинг турнира "Саудитски Мастръс" в Джеда.

Четирикратният световен шампион, който е професионалист от 1999 г., направи серия от 119 точки във втория фрейм, за да изравни резултата на 1:1. Следващата цел на Селби е да достигне кота "1000", което би го поставило в елитен клуб със само трима членове към момента: Рони О`Съливан (1290), Джъд Тръмп (1094) и Джон Хигинс (1039).

Любопитното е, че именно другият участник в днешния мач - Робъртсън, е следващият във вечната класация с вече 990 трицифрени комбинации. Днес австралиецът направи две сери от над сто - 111 в четвъртата партия, след която поведе с 3:1, и 137 в десетата, с която оформи крайния резултат и се класира за 1/4-финалите.