Ракетата написа нова история на снукъра, но загуби финала

Рони О`Съливан направи 2х147 за два часа в Саудитска Арабия, обаче отстъпи в битката за титлата

Днес, 11:11
Рони О`Съливан и Нийл Робъртсън позират пред купата от саудитския "Мастърс"
Рони О`Съливан и Нийл Робъртсън позират пред купата от саудитския "Мастърс"

Легендата Рони О'Съливан стана първият играч в историята на снукъра, направил два максимални брейка от 147 точки в един мач и един и същи ден. Ракетата постигна рекорда при изключителната си победа с 6:3 над Крис Уейклин в полуфинала на саудитския "Мастърс" в Джеда и той му донесе и гигантски бонус от 147 000 паунда.

Но еуфорията и очевидният ренесанс в играта на Рони не му помогнаха да спечели своята 42-ра ранкинг титла и първа от турнира с най-голям награден фонд след световното първенство. В крайна сметка той загуби от австралийската гръмотевица Нийл Робъртсън след решаващ фрейм с 9:10.

 

Рекордите на Ракетата

Миналия сезон Джаксън Пейдж стана първият, постигнал 2 х 147 в един и същи мач - в квалификациите за световното първенство. Но той ги направи в два поредни дни, а Рони - за малко повече от два часа. Освен това англичанинът постави и още един рекорд - на 49 години и 253 дни той стана най-възрастният играч, постигнал максимален резултат.

В историята на снукъра вече има точно 222 официални 147-ци, като О`Съливан е автор на рекордните 17 от тях (с 4 по-назад във вечната класация е шотландецът Джон Хигинс).

Рони обаче не бе постигал максимум от Откритото първенство на Англия през 2018 г. А на полуфинала в Джеда направи два - в първия и в седмия фрейм, след който поведе с 4:3, за да затвори после мача с 6:3.

BOTH 147s! Ronnie O'Sullivan's TWO MAXIMUMS In Same Match vs Wakelin | Saudi Arabia Snooker Masters
On an historic night in Jeddah, Ronnie O'Sullivan hit two 147s against Chris Wakelin in the semi-final of the Saudi Arabia Snooker Masters. He also had break...
YouTube

Бонусът от 147 000 паунда се полага за два максимума в рамките на някой от 4-те големи турнира през сезона. Другите три, освен този в Джеда, са Шампионатът на Обединеното кралство, класическият "Мастърс" и Световното първенство. И Рони с усмивка заяви след победата над Уейклин, че ще опита да направи по две максимални разчиствания и на тях "щом така любезно ми припомнихте за тези пари".

В Джеда той заслужи и 2/3 от бонуса от 50 000 паунда за максимум на турнира, като другата 1/3 е за тайландеца Тепчая Ун-Ну, направил 147 на 10 август, в мача с Джордан Браун. Така общият бонус чек на Ракетата нараства до 180 333 паунда.

 

Епичният финал

При победа във финалния мач Рони можеше да постави и още един рекорд - за най-голяма премия от турнир в снукъра. За победителя в саудитския "Мастърс" се полагат 500 000 паунда, колкото и на световното първенство в Шефилд, и със заработените от максимумите пари 49-годишният англичанин можеше да вземе невижданите 680 333 лири.

След бляскавата победа над Уейклин обаче О`Съливан не започна по най-добрия начин двубоя за титлата срещу Нийл Робъртсън. Той изостана с 2:7, но все пак успя да намали изоставането си до 5:7 в края на първата сесия.

Във вечерния сеанс Рони натисна здраво и изравни при 7:7, дори и да поведе при 9:8. След това обаче направи някои неточни отигравания и позволи на Гръмотевицата да се окопити и да изравни. А в решаващия 19-и фрейм да затвори мача с 10:9.

DECIDER 🏆 | Ronnie O'Sullivan vs Neil Robertson | 2025 Saudi Arabia Masters Snooker Final Highlights
Stream the 2025 Saudi Arabia Masters live on discovery.News and coverage from the #1 sports destination and the #HomeofSnooker in Europe. Watch TNT Sports Sn...
YouTube

Това бе първи финал на ранкинг турнир от дълго време и за двамата бивши световни шампиони. О`Съливан не бе стигал до битка за титлата от Тур Чемпиъншип през април 2024 г., когато загуби от Марк Уилямс с 5:10. 43-годишният Робъртсън пък за последно бе на финал на World Grand Prix през 2021 г., когато загуби от... Рони с 8:10.

Двубоят между двамата бе общо 32-ри и балансът вече е 19:13 в полза на английския феномен, но във финални мачове двамата имат по 4 победи помежду си. 

При 26-ата си турнирна ранкинг победа Робъртсън спечели най-голямата парична награда в своята кариера - 500 000 паунда (когато стана световен шампион през 2010-а призът бе доста по-малък). Рони пък се задоволи с 200 000 за подгласника, плюс бонуса за феноменалните си максимуми.

