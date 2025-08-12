Тръмп оваканти титлата от "Саудитския Мастърс"

WORLD SNOOKER Джъд Тръмп спечели титлата от дебютното издание на "Саудитския Мастърс" през 2024 г., но този сезон отпадна още на 1/16-финалите.

Лидерът в световната ранглиста по снукър Джъд Тръмп загуби и втората от трите титли, които извоюва през миналия сезон в професионалния тур (WST). СЛед като не успя да защити трофея си от "Шанхай Мастърс" в едноименния китайски мегаполис в края на миналия месец, англичанинът бе детрониран и като шампион на "Саудитския Мастърс" в Джеда.

В мач от 1/16-финалната фаза водачът в схемата загуби от своя сънародник Оливър Лайнс с 3:5 фрейма. Играта на Асото в колодата въобще не спореше и той успя да направи една-единствена серия над 50 т. в целия мач - сенчъри брейк от 102 в седмата партия, която се оказа последната спечелена от него.

Същевременно Лайнс, който е под №64 в решетката на надпреварата, направи две стотачки (125, 100) и още два халф-сенчъри брейка (63, 71). На 1/8-финалите той ще има за съперник победителя от друг изцяло английски мач - поставения под №16 Али Картър, който елиминира №17 Гари Уилсън с 5:4.