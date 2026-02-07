Швейцарец е първият олимпийски шампион в Милано Кортина 2026

Франьо фон Алмен открадна италианското шоу и спечели първия златен медал от програмата на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. 24-годишният швейцарец грабна титлата в ски спускането на легендарната писта "Стелвио" в Бормио, като остави под себе си на почетния подиум двама италианци - Джовани Францони и Доминик Парис.

Фон Алмен, който миналата година в Заалбах (Ав) спечели световната титла в спускането (и отборната с швейцарския тим), направи почти перфектното преминаване на 3400-метровото трасе. Със стартов номер 8 той финишира с време 1:51.61 мин., като разви максимална скорост от 149.6 км/ч.

След неговия финиш челната тройка бе оформена като само швейцарска, защото след Фон Алмен бяха Марко Одермат и Алексѝ Моне.

После обаче дойде времето на домакините, които разчитаха на първа олимпийска титла за Италия в най-скоростната дисциплина от 74 години, когато в Осло 1952 триумфира Зено Коло.

Световният шампион за юноши от Банско 2021 и Панорама 2022 - Джовани Францони (24 г.), стартира 11-и и завърши само с 20 стотни от секундата по-бавно от Фон Алмен.

А веднага след него по склона лѝтна и голямата надежда на Италия - Доминик Парис. 36-годишният ветеран, наричан Краля на Стелвио заради шестте си победи на това легендарно трасе (от общо 19 на спускане в кариерата си), обаче не успя да стигне до златото. Той финишира с половин секунда по-слабо време от Франьо фон Алмен и все пак остана доволен, защото спечели първи олимпийски медал при 4-ото си участие на зимни игри (досега бе стигал максимум до 4-о място - в Пекин 2022).

Победата на Фон Алмен е пета в неговата кариера на голямо състезание по спускане. Той има и една на супергигантски слалом за Световната купа. А златният му медал е 5-и за Швейцария в олимпийско спускане след тези на Бернар Руси в Сапоро 1972, Пирмин Цурбриген в Калгари 1988, Дидие Дефаго във Ванкувър 2010 и Беат Фойц в Пекин 2022.

Заради квотния принцип в спускането участваха много по-малко скиори, отколкото в състезанията за Световната купа - само 36. От тях двама паднаха (без тежки контузии) и не завършиха - Максенс Музатон (Фр) и Адриан Шйерстед (Нор), а най-слабото време даде Кормак Комерфорд (Ирл), който финишира за 2:04.40 мин., с 12.79 сек. по-бавно спускане от шампиона Фон Алмен.