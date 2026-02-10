Медалите в Милано Кортина 2026 започнаха да се разпадат

Медалите на призьорите от зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 се разпадат. След първия случай това бе прието с усмивки, като някакъв инцидент, но сега МОК е загрижен и прави разследване на нарастващия брой дефекти.

На пресконференцията след победата си в спускането при жените американската скиорка Брийзи Джонсън посъветва подгласничката си Ема Айхер: "Не скачай". И показа на смаяната от тази реплика германка златния си медал, или по-скоро отделните му части.

„Ето медалът. А ето и лентата. А ето и това малко парченце, което би трябвало да ги свързва - каза 30-годишната Джонсън. - Скочих от радост и всичко се разпадна“.

Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women's Downhill 😂👏🏆 pic.twitter.com/nefnE6Xllz — TNT Sports (@tntsports) 8 февруари 2026 г.

Само два дни по-късно на олимпийските игри вече имаше 4 дефектни медала.

Проблемът засегна и германския отбор по биатлон. След церемонията по награждаване, когато състезателите от смесената щафета бяха приветствани от останалите в немската делегация, радващият се Юстюс Щрелоф трябваше внезапно да се наведе и да събере парчетата от медала си.

Тогава това бе прието с усмивки от биатлонистите. „Медалът на Юстус е счупен, но моят е цял целеничък “, каза през смях Франциска Пройс в последващото интервю за ARD.

🤔🏅Medalists at the #MilanoCortinaOlympic2026 may need to handle their awards with care since some of the medals broke within hours.



The organizers are investigating with "maximum attention" after a spate of medals fell off their ribbons during celebrations.#WinterOlympics pic.twitter.com/2HHLN0E1b0 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) 10 февруари 2026 г.

Шведската скиорка Еба Андерсон след второто си място в скиатлона и американската фигуристка Алиса Лиу след отборното си злато в неделя също бяха засегнати и техните сребърен и бронзов медал се разпаднаха.

Всичко това не можеше да не доведе до недоволство и язвителни коментари към организаторите. И в понеделник от МОК реагираха в понеделник привечер. На ежедневната пресконференция на олимпийския комитет Андреа Франчизи, главният оперативен директор на игрите, заяви, че са „напълно наясно със ситуацията“ .

" В момента разследваме какъв точно е проблемът и в частност обръщаме внимание на медалите. Важно е всичко да протича перфектно по време на церемониите за награждаване, тъй като това е може би един от най-важните моменти за спортистите. Работим по въпроса“.

Моделът на медалите за игрите в Милано Кортина 2026 бе представен още през юли 2025 г. След това те бяха отлети в Италианския държавен монетен и полиграфически институт (IPZS) от рециклиран метал, получен от собствените му производствени отпадъци.

Сегашната ситуация не е първи проблем с олимпийските медали в историята. Само преди две години, на летните игри в Париж 2024 възникнаха дефекти. Сплавта върху медалите, започна да ръждясва или пък покритието се олющваше. Впоследствие над 100 спортисти върнаха своите отличия на организаторите, които им ги замениха с други.