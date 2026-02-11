Медия без
Игрите в Милано Кортина 2026 вече имат троен шампион

Новата швейцарска звезда Франьо фон Алмен спечели трето поредно състезание в алпийските ски

11 Февр. 2026
Франьо фон Алмен атакува агресивно поредна врата в днешния супер-Г
ЕПА/БГНЕС
Франьо фон Алмен продължава да пише история на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. Новата швейцарска звезда в алпийските ски спечели и третото състезание от програмата. 

Днес 24-годишният Франьо бе най-бърз в супергигантския слалом и се превърна в първия спортист с три титли на тези игри. Той се спусна по пистата "Стелвио" в Бормио за 1:25.32 мин. и отново не даде шанс на конкурентите. Той бе по-бърз с 13 стотни от секундата от сребърния медалист Райън Кохрън-Сийгъл (САЩ) и с  28 стотни от сънардника си Марко Одермат.

Фон Алмен спечели първото олимпийско състезание на скиорите - спускането, отново на "Стелвио", а преди два дни, в тандем със специалиста в слаломите Танги Неф, триумфираха в мъжката комбинация (спускане+слалом). Това е четвърта титла за Швейцария на игрите, като три от тях спечели Франьо.

"Никога не съм си педставял такова нещо, не зная какво точно да кажа. В момента ми липсват правилните думи - бяха първите думи на шампиона, който вече е най-титулования швейцарски скиор на олимпийски игри. - Признавам, че след като вече спечелих две състезания, днешния супер-Г го приемах като нещо допълнително, като черешката върху тортата. А и като стигнах до финала си мислех, че не съм карал достатъчно добре. След това обаче снегът стана по-бавен и ми помогна".

Младият швейцарец влезе в суперелитната компания на 5 легенди в алпийските ски, които единствени в олимпийската история имат по три или повече златни медала. Лидер сред тях е Кйетил Андре Аамод (Нор) с 4, а с по три са Алберто Томба (Ит), Матиас Майер (Ав), Жан-Клод Кили (Фр) и Тони Зайлер (Ав). Последните двама до днес бяха единствените скиори с по три триумфа на едни игри - Зайлер в Кортина д`Ампецо 1956, а Кили в Гренобъл 1968.

