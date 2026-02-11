КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 12 ФЕВРУАРИ

|
|
ДЪРЖАВА
|
ЗЛ.
|
СР.
|
БР.
|
ОБЩО
|
1.
|
Норвегия
|
7
|
2
|
5
|
14
|
2.
|
Италия
|
6
|
3
|
8
|
17
|
3.
|
САЩ
|
4
|
7
|
3
|
14
|
4.
|
Германия
|
4
|
3
|
2
|
9
|
5.
|
Швеция
|
4
|
3
|
1
|
8
|
6.
|
Швейцария
|
4
|
1
|
2
|
7
|
7.
|
Австрия
|
3
|
6
|
3
|
12
|
8.
|
Франция
|
3
|
4
|
1
|
8
|
9.
|
Нидерландия
|
3
|
3
|
0
|
6
|
10.
|
Япония
|
2
|
2
|
6
|
10
|
11.
|
Корея
|
1
|
1
|
2
|
4
|
12.
|
Словения
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|
Чехия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
14.
|
Австралия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15.
|
Канада
|
0
|
3
|
4
|
7
|
16.
|
Китай
|
0
|
2
|
2
|
4
|
17.
|
Нова Зеландия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
18.
|
Латвия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
Полша
|
0
|
1
|
0
|
1
|
20.
|
БЪЛГАРИЯ
|
0
|
0
|
2
|
2
|
21.
|
Белгия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Финландия
|
0
|
0
|
1
|
1